Etická komise našla v diplomové práci exministryně Malé významné shody, o svůj titul ale nepřijde

Diplomová práce bývalé ministryně spravedlnosti Taťány Malé z hnutí ANO o chovu králíků vykazuje v rešeršní části shody významného rozsahu s prací obhájenou o dva roky dříve. Vyplývá to ze závěrů etické komise Mendelovy univerzity, která diplomovou práci prozkoumala. Malá ale o svůj titul nepřijde, jelikož řízení o vyslovení neplatnosti lze zahájit pouze do tří let.

