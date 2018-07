‚Studium s námi zvládneš levou zadní‘. Byznys se psaním diplomových prací lze těžko odhalit, říká profesorka

Aktuální ministerské skandály připomněly výnosný byznys s vysokoškolskými pracemi.

Stačí několik kliknutí myší, aby se zájemce dostal na stránky firem, které oficiálně nabízející „pomoc“ při jejich vypracování.

Podle bývalé šéfky Akreditační komise a vysokoškolské pedagožky Vladimíry Dvořákové už jen to porušuje pravidla.

K podvodu s diplomovou prací kvůli manažerskému titulu MBA se ve svém zápisníku přiznal například bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý (na koláži vlevo) a problém s diplomovou prací měla i Jana Nagyová.

„Studium při rodině nebo zaměstnání zvládneš s námi levou zadní. Vyhledáme a připravíme pro tebe odborné podklady a materiály, abys mohl rychleji čerpat z kvalitních podkladů a napsat svou bakalářku, diplomku či rigorózní práci do školy. Potřebuješ poradit nebo zkonzultovat své závěry? Je ti k dispozici tým odborníků se specializacemi pro předměty z vysokoškolských oborů,“ představuje své služby web studijni-podklady.cz.

Fungovaly tu lobbistické skupiny, říká k problému nekvalitních diplomových prací exšéfka Akreditační komise Číst článek

Jako bonus navíc nabízí zdarma prezentaci k obhajobě. Podle ceníku si společnost oficiálně za normostranu podkladů účtuje 95 až 195 korun, záleží na typu vědecké práce, k jejímuž vypracování slouží. Zákazník nemusí nikam chodit, vše probíhá on-line.

Stránka láká i na reference od spokojených klientů: „Komunikace probíhala skvěle, práci jsem včas odevzdal a úspěšně obhájil, doporučuji!!!“ pochvaluje si například jeden z nich.

‚Nic neporušujeme‘

Nechybí ani ujištění, že žádná pravidla nikdo neporušuje. Společnost nabízí prý pouhou rešerši, nikoliv vypracování vědecké práce. To samé opakuje operátorka infolinky. „My klientům pomáháme se zpracováním a do finální podoby si to dávají samostatně,“ popisuje pro server iROZHLAS.

Firma zároveň slibuje diskrétnost. Podle operátorky proto, že si to zákazníci přejí. „Vyžadují, aby mezi nimi a zpracovatelem nebyl žádný vztah. Proto jsme tomu naši spolupráci přizpůsobili,“ argumentuje.

I web materialynamiru.cz studenty ujišťuje, že pokud si zaplatí jeho služby, ničeho špatného se nedopustí. Ani tam nechybí ujištění o diskrétnosti. „Nenabádáme Vás k porušování studijních řádů. Pomůžeme Vám shromáždit a upravit všechny potřebné podklady pro seminární práce či diplomové práce aj. Samozřejmostí je pro naši společnost anonymita našich klientů. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze za účelem Vašeho kontaktování a neprodleně po vypracování zadané práce budou vymazány ze všech našich systémů,“ uklidňuje.

Server iROZHLAS.cz se zeptal, co je myšlené větou po vypracování zadané práce, vysvětlení ale nedostal. „Já bych to asi nechtěl takhle řešit,“ uvedl Radek Štastný z infolinky stránek a rozloučil se.

‚Jen podklady, žádné psaní‘

Web onlinestudentskyservis.cz zase slibuje: „Už nebudete ve stresu z vypracování práce do školy.“ Za normostranu diplomové práce zaplatí student 319 korun a více. I v tomto případě operátorka ujišťuje, že vše je v pořádku. „Nabízíme zpracování podkladů, vypracování práce určitě ne,“ tvrdí.

Vysokoškolská pedagožka a někdejší šéfka Akreditační komise České republiky Vladimíra Dvořáková je však přesvědčena, že nabídka pomoci se sháněním podkladů je pouhou zástěrkou. „Oni samozřejmě ty práce píšou,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Jak problémy komentovali Taťána Malá (ANO) (podezření z plagiátorství v pracích Úprava rodičovských práv a povinností k nezletilému dítěti na dobu po rozvodu a Mikroklimatické podmínky v chovu králíků)



„Samozřejmě že je to moje autorská práce. Samozřejmě jsem i citovala. Předpokládám, že škola, na které jsem studovala, jakousi kontrolu udělala, měla jsem nějakého oponenta a ten práci uznal, že je v pořádku.“

„Já jsem se na to (diplomovou práci – pozn. red.) dívala a nenašla jsem v ní ani jednu stranu, která by byla shodná. Ano, jsou tam velmi podobné některé odstavce, ale je to proto, že je to teoretická část. V té době byly velice omezené zdroje.“

„Já jsem obě dvě práce obhájila a obě za A, to je poměrně zásadní věc.“

„Lidé mě varovali, že po mně novináři půjdou, ale že kvůli mému angažmá na ministerstvu spravedlnosti začnou detailně studovat 13 let starou práci o králících, to jsem popravdě nečekala.“

„Asi jsem se v některých místech dopustila chyby, zapomněla citaci nebo něco podobného.“

Petr Krčál (ČSSD) (Podezření z plagiátorství v bakalářské práci Mládež a volný čas a diplomové práci Volný čas dospělých)

„Velmi pečlivě jsem na bakalářce pracoval a nejsem si vědom, že bych opisoval."

Měl jsem přísného vedoucího a ten mě za můj přístup pochválil. Věřím jeho posudku.“

Lubomír Metnar (ANO) (podezření z plagiátorství u práce Kolektivní investování)

„Byl jsem si jist, že veškeré zdroje jsem uváděl.“

Problém podle ní je, i když si studenti najímají firmy na pouhou rešerši. „Jakákoliv pomoc rešeršní agentury je podle mého názoru sporná a práce by neměla být přijata. I schopnost najít zdroje a informace je součástí hodnocení toho, co má dotyčný svým vysokoškolským diplomem prokázat,“ upozorňuje Dvořáková.

Zároveň je podle pedagožky velmi obtížné někoho usvědčit, že si nechal vysokoškolskou práci sepsat na klíč. Firmy jsou totiž opatrné. „Dávají si bacha, už kolem roku 2008 to bylo profesionální. Práce tak nejsou úplně nekvalitní a těžko se dokazuje, co je špatně,“ upřesňuje Dvořáková.

Diplomky pro prominenty

K podvodu s diplomovou prací kvůli manažerskému titulu MBA se ve svém zápisníku přiznal například bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý stíhaný za korupci. Poznamenal si, že práce ho stála 50 tisíc korun.

„Mirek P. (MBA), který přináší návrh práce MBA - dohoda, že ji do 9. 2. dopíše celou za 50 K,“ poznamenal si Dbalý. Z jeho deníku vyplývá, že stejným způsobem plánoval získat i právnický titul LL.M., nakonec z toho ale sešlo.

Problém s diplomovou prací měla i Jana Nagyová. Pravá ruka a dnešní manželka někdejšího premiéra Petra Nečase sice podle všeho na svoji diplomovou práci nenajala rešeršní agenturu, ale podle týdeníku Respekt její vypracování požadovala po podřízených. Později se ukázalo, že práci z valné většiny tvořily okopírované pasáže vládních materiálů.

Práce za 40 tisíc

Podle Dvořákové si psaním vysokoškolských prací často přivydělávají přímo zaměstnanci univerzit. Například server Lidovky.cz v roce 2015 přistihl vysokoškolského pedagoga Jiřího Zmatlíka, který za hodinu psaní požadoval 500 korun. „Pod 40 tisíc celkově se nevejdete, pokud to má mít nějakou úroveň, to říkám na rovinu. Vemte si, že jsem Ing. a Ph.D.,“ hájil tehdy Zmatlík požadovanou sumu.

Redaktorce, která předstírala zájem o vypracování bakalářské práce, řekl, že etický problém s jejím vypracováním nemá. „Problém je, že si to ode mě necháváte napsat, vy byste byla vyražená ze školy, mně to nevadí. Já vám ji napíšu. Ale vy jste zadavatel, vy z toho můžete mít průser, já ne, já se z toho vždycky vyvlíknu,“ řekl bez okolků.

Hledáme ministra, vysoká škola nevýhodou, reaguje opozice na podezření, že Metnar opisoval Číst článek

Na provozovatele webů „pomáhající“ studentům je krátká i Česká obchodní inspekce. „V tomto případě provozovatel stránek nabízí službu, která se může jevit jako neetická, ale inspekce by případně mohla na základě podnětu prověřit, zda provozovatel těchto stránek dodržel všechny zákonné náležitosti podle zákona o ochraně spotřebitele,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Takový případ podle něj inspekce prověřovala v roce 2015 na podnět Radiožurnálu. „Inspektorát dospěl k závěru, že provozovatel webu vsprace.cz se dopustil porušení zákona tím, že řádně neinformoval o rozsahu reklamace nabízené služby a pravomocně uložil sankci 5 tisíc korun. Etickou stránku nabízené služby nepřísluší inspekci hodnotit,“ upozorňuje Fröhlich.

Prevence proti vysokoškolským pracím sepsaným na klíč tak podle pedagožky Dvořákové zbývá jediná - všímat si, jak moc se student práci věnuje:

„V momentě, kdy se jen na začátku bavíme, jak má práce vypadat, a poté za mnou student nechodí a rovnou ji odevzdá, pak práci začnu v programu odhalujícím plagiáty hodně sledovat. Jsem velmi opatrná, čtu to hodně pečlivě, nechám práci předělat, nebo ji vůbec nepustím,“ říká.