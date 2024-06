Radši bezpečností opatření přehnat než později litovat, říká expert ke žhářskému útoku v Praze

Soud uvalil vazbu na šestadvacetiletého cizince zadrženého v souvislosti se žhářským útokem, který se minulý týden odehrál v Praze 9 v klíčovských garážích pražského dopravního podniku. Za teroristický útok mu teď hrozí až výjimečný trest, a to včetně doživotí. „Cílem těchto útoků je většinou kritická infrastruktura,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě v Praze. Rozhovor Praha 20:29 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žhářský útok na autobus pražské MHD by mohl být spojený s ruským terorismem (ilustrační foto) | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Jak je z vašeho pohledu vážný pokus o žhářský útok, o kterém v pondělí jednala bezpečnostní rada státu?

Tak vážný určitě je, já ale samozřejmě nemám ty informace, které má pan ministr Rakušan, ohledně vývoje vyšetřování.

Každopádně pokud by se potom potvrdilo, že skutečně cílem žhářského útoku nebylo to žhářství samotné, ale zastrašení českých obyvatelů, tak to je definice trestného činu terorismu a to je poměrně závažné. Také protože v Česku naštěstí ve srovnání s jinými státy k tomuto typu aktivit nedochází skoro vůbec.

Podezření ze zapojení Ruska do žhářských útoků se v minulých týdnech objevovala i v zahraničí, konkrétně v Polsku, a to třeba i s tím velkým požárem obchodního centra nedaleko Varšavy. Podobné úvahy a spekulace také vyvstaly v souvislosti s požárem velkého obchodu s nábytkem v litevském Vilniusu. Registrujete další takové případy v Evropě a týká se to postsovětských nebo postkomunistických států ve východní Evropě, anebo i západní Evropy?

Ne, týká se to určitě i západních států, ale o všem se zatím spekuluje a je to v rané fázi vyšetřování zpravodajských služeb a teď ještě nejde nic nezávisle ověřit.

Ale určitě máme zdokumentovány útoky v Německu, konkrétně v Bavorsku, a v Londýně. Případně tu byl také nedávno muž, který byl zadržen v jednom z francouzských měst, protože měl velké množství výbušnin ve svém bytě. Takže je to určitě fenomén, který není omezený pouze na východní Evropu.

Kritická infrastruktura jako cíl

Jak by na to měli reagovat české bezpečnostní síly? Je na místě nějaké posílení bezpečnostních opatření?

Určitě ano, v České republice už myslím několik týdnů platí zvýšený stupeň ohrožení terorismem, který byl vydán bez ohledu na tyto incidenty v souvislosti s velkými o velkými sportovními kláními, ať už to byl hokejový šampionát, olympijské hry nebo fotbalový šampionát.

Nedomnívám se, že pokud by se skutečně prokázalo, že tento jedinec neměl žádné napojení na jinou širší skupinu, že by byl stupeň rizika zvyšován. Ale v bezpečnostní komunitě vždycky platí, že lépe radši o něco přehnat bezpečnostní opatření než později něčeho litovat.

Ve varování BIS jsem četl, že se Rusko snaží verbovat lidi k provádění sabotáží v Evropě s tím, že cílem je vyvolat strach. Na jaké objekty se dá předpokládat, že by se v tomto směru ruské tajné služby mohly soustředit?

Tak obecně bychom asi mohli říct, že to bude tzv. kritická infrastruktura, což si myslím, že je poměrně široký pojem, například kde vede elektřina, vodovody, plynovody nebo případně nějaké kritické dopravní uzly.

A další druh může být ten, o kterém se dnes spekuluje v Polsku – výbuch v muniční továrně. Ale obecně bych řekl kritická infrastruktura.

Když mluvíte o výbuchu v polské muniční továrně, to myslíte ten výbuch z pondělí?

Ano, tam samozřejmě zatím předčasné spekulovat a kdo za tím stál, ale minimálně polské polská média uvažují, že by ta souvislost tam mohla být také.

Je taktické, když bezpečnostní síly nebo v našem případě premiér a ministr vnitra o těch poznatcích, že za žhářským útokem mohlo být Rusko, tímto způsobem veřejně informují. Může to třeba Rusko odradit?

Já se nedomnívám, že to Rusko odradí. Spíše si myslím, že to je součást řekněme i informačního střetu.

Někteří by řekli až informační války, ve které se nachází státy EU, případně NATO, protože kromě těch žhářských útoků je značná část ruského úsilí směřována právě v dezinformačním směru. Takže není důvod ukázání prstem na toho, kdo by zatím mohl stát podle zřejmě dostupných zpravodajských informací, které já bohužel samozřejmě nemám.