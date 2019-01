Chci podat ústavní žalobu na prezidenta. Nebudu jen sedět s rukama v klíně, tvrdí senátor Goláň

Tomáš Goláň (nestraník za klub Senátor 21) chce vyvolat debatu nad podáním ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Současné rozložení stran a hnutí v Parlamentu ČR mu dvakrát nenahrává, ale ovlivňování české justice ze strany Hradu je prý už „přes čáru“. Řekl to v pořadu Interview Plus. Praha 17:46 28. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa | Foto: Adam Kebrt/Michaela Danelová, Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

Senátor podporu pro svou ústavní žalobu teprve hledá, je ale přesvědčený, že „se člověk musí postavit proti něčemu, co se tady lidem nelíbí a je třeba alespoň vyvolat debatu,“ říká Tomáš Goláň.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

Pro svůj návrh potřebuje třípětinovou většinu všech senátorů i poslanců. Kdo ho nakonec podpoří, tak bude vědět až v úterý. Předseda jeho klubu prý ale už jedná se zástupci KDU-ČSL, ODS a dalšími.

„Nechci jen sedět s rukama v klíně a říkat, že s tím nic nezmůžeme. Pak si třeba i Pražský hrad uvědomí, že to není dobře. Hlavně mi jde ale o to vyvolat debatu a všechno navíc bude bonus. Prezident totiž některé věci, které tady byly zvykové, ignoruje,“ dodává.

Prezidentské mantinely?

Rozhodně to ale Goláň předem nevzdává a přál by si, aby se ústavní žaloba dostala až k samotným soudcům. „Abychom i do budoucna a pro příští prezidenty věděli, jestli takové chování překračuje hranice, nebo ne.“

Nejsem soudce. Nechci řešit, kdo má komu věřit, říká exministr spravedlnosti Blažek k Baxově kauze Číst článek

Senátor by se ale spokojil i s usnesením Senátu, aby prezident věděl, že v podobných krocích nemá „u jakési rady starších“ podporu. „Nejvíc bych ale byl spokojen, kdyby prezident už jakékoli soudy neovlivňoval,“ přeje si Goláň.

Jako hlavní důkaz, že se prezidentská kancelář opravdu snaží o ovlivňování české justice, pak senátor považuje výpověď bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy. „Já mu věřím a taky ho znám. Je to člověk velmi klidný a rozvážný a veškeré rozbouřené debaty naopak právě dokázal uklidňovat.“

Hrdinný postoj

Navíc se k názoru, podle kterého je možné doporučení prezidenta považovat na nátlak, připojila i šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

„I její názor je pro mě v této věci důležitý a považuje to za ovlivňování soudů. Baxa teď dal i ostatním příklad hrdinného postoje a třeba se teď nebude bát veřejně vystoupit i někdo další,“ říká Goláň.

Zároveň odmítá, že by se tak chtěl pouze zviditelnit. „Co mi to přinese? Nejsem členem žádné strany, nechci být ani premiérem, ani prezidentem. Senátorem jsem a budu ještě další dva roky. Do té doby na to každý zapomene,“ dodává Tomáš Goláň.