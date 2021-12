Ještě to potrvá dlouho, zní z Mikulčic. Někteří se po červnovém tornádu ještě nevrátili do svých domovů

Na části Hodonínska a Břeclavska jde i po skoro půl roce pořád na první pohled poznat, že se tudy prohnalo tornádo. Lešení na domech a hromady materiálů před nimi ale ukazují, že práce stále pokračují. Do oblasti dál jezdí stovky řemeslníků i dobrovolníci. Drtivá většina střech, které poškodilo v červnu tornádo, už je například v Mikulčicích podle vedení radnice opravená. Ty největší práce se tak v tomto období přesunuly do interiérů. Mikulčice 11:36 5. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Než na Mikulčicích nebude znát stopa tornáda, potrvá to prý ještě minimálně rok, možná dokonce dva | Foto: Karolína Peřestá | Zdroj: Český rozhlas

„Je tady spousta firem, ale tady zrovna je to takové skládání – jsou to vlastně dozvuky toho, kdy sem jezdili jednotliví řemeslníci přímo po události,“ říká Českému rozhlasu Brno koordinátor Libor Baláček.

Postupuje to, ale ještě to potrvá dlouhou dobu, zní od lidí z Mikulčic na Hodonínsku

Do Mikulčic přijel bezprostředně po katastrofě a od té doby vypomohl u desítek domů. V období, kdy bylo potřeba pomoc řemeslníků koordinovat, spolupracoval s Českým červeným křížem a vyhledával lidi, kteří si nedokázali řídit opravy sami.

To je i případ domku, v němž s kamarády pracuje nyní. Zvenčí sice vypadá, že je obyvatelný, ale hned za dveřmi je na první pohled jasné, že tomu tak není. Teprve začínají základní práce jako pokládání topení nebo betonování podlah.

„Takových domů, kde už jsou střechy udělané, ale je potřeba dělat práce v domě, tady bude určitě více. A často to může být i totální rekonstrukce,“ pokračuje Baláček.

Pohled ze střechy prozrazuje, jak práce postupují na každém jednotlivém domě v obci rozdílně. „Tamhleten dům je vyloženě v začátku, je udělaná základová deska a do dvou třetin prvního patra je vyzděno,“ ukazuje Baláček.

Obyvatelé domku našli dočasné bydlení v nedalekém městě.

Mikulčice, necelého půl roku po tornádu. Práce pokračují venku i uvnitř | Foto: Karolína Peřestá | Zdroj: Český rozhlas

Dokončení za rok až dva

O kus dál se sousedka teprve nedávno znovu zabydlela po skoro čtyřech měsících. Ani ona ale zdaleka nemá hotovo. „My jsme měli patro a to muselo pryč. Následné práce tady ještě máme: zepředu dozadu všechny fasády, ploty, zabezpečení, vzadu terénní úpravy... To je ještě tak na dva roky.“

Podle starosty Josefa Dvořáčka z ODS dostanou do Vánoc poškozené domy pod střechu všichni. Je tady ale část lidí, kteří budou ještě další měsíce trávit v náhradním bydlení.

„Je spoustu případů, kdy lidé chtěli začít stavět na podzim. Něco z toho nevyšlo. Pokud máme, pomáháme materiálně – ještě pořád máme na skladu nějaké omezené řezivo, latě. Sice málo, ale to, co můžeme, ještě distribuuje. Nicméně necháváme volně, co tam řešíme pro své potřeby nebo opravy obecního majetku,“ přibližuje.

Vedení obce tak postupně dává do pořádku mateřskou školu, klubovnu, sokolovnu a také místní hřbitov. Než na Mikulčicích nebude znát stopa tornáda, potrvá to podle starosty ještě minimálně rok, možná dokonce dva.

Mikulčice, necelého půl roku po tornádu | Foto: Karolína Peřestá | Zdroj: Český rozhlas