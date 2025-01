Tváří se jako krachující rodinné firmy, které potřebují vyprodat zásoby. Jde ale o podvodníky, kteří sází na soucit. Na první dojem přitom nepůsobí nijak podezřele. Na jejich stránkách najdete profesionálně působící fotky, jsou psané česky a z celkového vyznění to působí tak, že firma sídlí v Česku. Kdo ale nakoupí, většinou se žádného zboží nedočká. Praha 11:20 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podvodné stránky se tváří jako krachující rodinné firmy, které potřebují vyprodat zásoby (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tváří se jako krachující firmy, které vyprodávají zásoby. Podvodníci přitom pouze sází na soucit

Podvodníci většinou nabízí kvalitní, mnohdy luxusnější zboží, ale za zlomek ceny. Ať už jde například o kašmírový svetr, nebo třeba šperky.

Nízkou cenu zboží pak zdůvodňují nějakým příběhem, který zní například takto: „S těžkým srdcem musíme sdílet zdrcující zprávu. V ranních hodinách 17. ledna se náš milovaný butik stal obětí devastujícího vloupání, které zanechalo náš obchod v troskách.“ Takhle příspěvek pokračuje až do oznámení, že jsou majitelé nuceni obchod zavřít.

Agresivní obchodní praktika

V tento moment by měl nakupující zpozornět. „Pokud se jedná o případ, že se snaží spotřebitele donutit k nákupu, například skrz citovou linku a nějaký příběh, považuje se to za agresivní obchodní praktiku,“ vysvětluje právnička spotřebitelské organizace dTest Lucie Kejharová.

V takovém případě může spotřebitel podle ní odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě do 90 dnů od jejího uzavření. Ale to by musel nejprve zjistit, kdo za takových obchodem stojí. A to právě bývá problém.

Protože když jsou například stránky psány dobrou češtinou a navíc mají ve svém názvu doménu .cz, spousta lidí už dále po původu ani nepátrá, upozornil mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.

Odhalení podvodu

K odhalení kontaktu je podle Kejharové dobré si projít především kontakty podezřelé stránky. Ty by měly obsahovat několik základních informací. „Pokud stránka využívá text, ve kterém se snaží upozornit na to, že jde o českou výrobu, očekávali bychom, že najdeme IČO,“ uvedla Kejharová.

Zásadní je ale také sídlo firmy, které na podezřelých stránkách často chybí. Dalším varovným signálem bývá podle ní i to, pokud ke komunikaci s prodejcem lze využít pouze online formulář nebo e-mailovou adresu.

Před nákupem na takových stránkách varuje už několik týdnů i Česká obchodní inspekce. „Jako provozovatel webu není nikdo uveden, stránky jsou zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu, vůči komu může nárokovat svá spotřebitelská práva,“ vyjmenovává nedostatky její mluvčí František Kotrba.

Jen letos dala na Česká obchodní inspekce na své stránky varování před více než čtyřiceti různými e-shopy. A to právě z podobných důvodů.

Sídlo obchodníka

Všechny potřebné údaje se mají dát zjistit nejen v kontaktech, ale také ve všeobecných obchodních podmínkách. Pokud se na takových stránkách například uvádí, že je prodejce poskytne jen na vyžádání, je to podle České obchodní inspekce další varovný signál.

Sídlo obchodníka ale můžeme zjistit ještě jinak, a to vyhledáním přes doménu. „Pokud se jedná o českou doménu, tak se můžeme podívat, na koho je registrovaná například na CZ.NIC nebo na WHOIS,“ popsala Kejharová.

V případě jedné podezřelé stránky, kterou jsme zkoušeli – a která mezitím už není dostupná – nás to odvedlo až do Arizony. U jiných podezřelých stránek je držitel domény zase třeba z Nizozemska.