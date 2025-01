Ukrajinská klinika dál nabízí děti lidem žijícím single. ‚Kauzu spustili Richterová a Piráti,‘ tvrdí

Z Ukrajiny do Prahy

Klinika provedla umělé oplodnění náhradní matky na území Ukrajiny. Porodit tam už ale nemohla, protože by to bylo nezákonné náhradní mateřství, které tam můžou podstoupit pouze manželské heterosexuální páry. Gang proto využil mezery v zákoně v Česku, kde náhradní matka přišla s biologickým otcem nejčastěji ještě před porodem na matriku, předstírali, že jsou pár a učinili prohlášení o určení otcovství. Po porodu matka muži svěřila dítě do péče, vzdala se práv na dítě, vrátila se na Ukrajinu a muž s dítětem odletěl do své vlasti.