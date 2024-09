Kde měla být radost, nebylo nic, vzpomíná náhradní matka Dana. Po porodu dostala deprese

Dana porodila své švagrové dvojčata – holčičku a chlapečka. Náhradní mámou se stala před osmi lety a na období kolem roku 2016 nevzpomíná v nejlepším. Těhotenství bylo komplikované a po porodu jí nastoupily deprese. „Rok po porodu jsem šla na návštěvu, kde měli novorozence, a psychicky jsem to tehdy nezvládla,“ vypráví Dana ve třetím díle seriálu Radiožurnálu Odnosím vám dítě. Odnosím vám dítě Olomouc 10:30 4. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dana | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Dano, vám je 43 let, pocházíte z Olomouckého kraje, ale žijete ve Velké Británii, teď se vidíme v Česku, létáte sem často?

Jen s dětmi, když mají prázdniny, takže jsme tu tak třikrát do roka.

Budeme se bavit o náhradním mateřství. Vím, že vaše švagrová nemohla mít děti po zranění pánve…

V mém případě to bylo spontánní a okamžité. Když jsem viděla švagrovou v nemocnici, řekla jsem si, že jí musím pomoct, a náhradní mateřství byla cesta.

Chtěla jste jí dopřát mateřství?

Určitě, já sama jsem z rozrostlé rodiny a chtěla jsem, aby to tak měly i moje děti. Prostě když jsem mohla, tak jsem pomohla.

Teď už jste se vrátila o osm let zpátky, do roku 2016, kdy jste porodila děti své švagrové. Byla to dvojčata, takže jste si odnosila synovce a neteř. Byla větší odpovědnost nosit dítě někomu jinému?

Určitě. Bylo v tom zainteresovaných tolik lidí, času, peněz a také to byla emoční investice. Byly do toho zataženy i moje děti.

Vaši synové byli docela malí, byly jim dva a čtyři roky. Jak jste jim to tehdy vysvětlovala?

Že se jejich maminka nabídla, že odnosí děti. Koukali jsme se i na to, jak miminka vypadají v bříšku.

Takže věděli, že to nebudou jejich sourozenci a nebudou se s nimi dělit o pokojíček?

Přesně tak. Ale je pravda, že ze začátku přišli a ptali se, jestli budou mít bráchu a ségru. Tak jsem jim říkala, že ne, že teta Davina je maminka a já je jenom nosím.

‚Kde měla být radost, nebylo nic‘

Šest týdnů před porodem dvojčat jste už musela zůstat v nemocnici, šla jste na císařský řez a děti pak byly v inkubátoru. Kdy jste je viděla poprvé?

Bránila jsem se zuby nehty a nechtěla jsem je navštívit. Šla jsem se na ně podívat, až když byly venku z inkubátoru.

Finanční kompenzace Odměna pro náhradní matky se většinou pohybuje ve vyšších stovkách tisíc korun a nesmí jít o platbu za dítě, aby nešlo o obchod s dětmi. Náhradním matkám se tak platí třeba ušlá mzda, těhotenské oblečení nebo strava a doprava na těhotenská vyšetření.

Jaké to bylo vidět je poprvé?

Je to nový život, je to to nejkrásnější, co může být, k tomu nemám víc co říct.

Vám nebylo po porodu psychicky dobře, co se vám odehrávalo v hlavě? Vy jste nechtěla být v kontaktu s malými dětmi, měla jste deprese?

Ano, měla jsem deprese, dokonce jsem skončila na antidepresivech a chodila k psycholožce. Pravděpodobně s mojí psychikou zamával pocit, že tam, kde měla být radost, najednou nic nebylo. Hodně mě to sebralo.

A jak dlouho ten stav trval?

Rok po porodu jsem šla na návštěvu, kde měli novorozence, a já jsem se rozbrečela a psychicky jsem to tehdy nezvládla. I teď během rozhovoru se otevírají některé rány a bolí to.

Od švagrové jste nedostala žádnou finanční odměnu, ale různé dárky jako značkovou kabelku a kávovar…

Ano, v Anglii by totiž nebylo legální, abych za to dostala nějakou výplatu.

Vaše situace se změnila a už nežijete se svým mužem, tedy bratrem švagrové, a dvojčata jste pět let neviděla. Jaký z toho máte pocit?

Je mi to trošku líto, na druhou stranu je to možná lepší, protože můžu zapomenout na tuhle část svého života, posunout se dál a žít život se svými dětmi.