Úroda jablek je špatná. Po jarních mrazech na stromech zůstalo málo plodů a ještě jsou poškozené

Jarní mrazy zničily v Česku až 100 tisíc tun ovoce. Nejvíc poškodily jablka. Těch by podle ovocnářské unie mělo být jen asi 20 procent oproti běžným rokům. Například sady v Krtelích na Prachaticku zaznamenaly škody ještě větší. Praha 20:42 10. srpna 2024

Jarní mrazy zničily v Česku až 100 tisíc tun ovoce, nejvíc poškodily jablka | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

„Tady najdete jedno jablko, pak třeba deset stromů nic, navíc jsou ještě zdeformovaná, malá. Není tady prakticky nic. Někde mluvíme o pěti procentech úrody, když je to deset, tak je to úspěch. A z těch deseti procent je ještě polovina plodů poškozených,“ ukazuje ve svém sadu v Krtelích na Prachaticku Pavel Holub.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V jabloňovém sadu v Krtelích na Prachaticku byla Kristýna Barchini

Znamená to pro něj velké komplikace. „Jsme navázaní na jídelny a nebude jim co dodávat. Vypadneme z toho koloběhu a už se tam těžko budeme vracet, když rok nebudeme mít jablka,“ vysvětluje.

Pěstitelé už za sebou mají sklizeň višní, ta byla o něco lepší. „Jediná višeň se vůči těm mrazům zachovala tak nějak tolerantně. Ještě trochu slušně je na tom hruška, ale je to podle odrůd a podle lokality. Můžeme mluvit o nějakých dvaceti procentech, ale z toho je zase minimálně padesát procent poškozených,“ uvádí Pavel Holub.

Mrazem poškozené jablko v sadu v Krtelích na Prachaticku | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

Na jablkách je patrné poškození mrazem. „Mají takové kruhy strupů. Je jisté, že některá budou maximálně na mošt. Investice byla velká a žádný zisk se nám z toho nevrátí, nebude co prodávat. Je to smutný pohled do sadu,“ dodává sadař Lukáš Holub.

Sadaři se navíc obávají, že příští rok přinese další problém.

V sadu v Krtelích na Prachaticku zůstalo kvůli mrazům jen málo jablek | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

„Stromy budou v plné síle, budou dohánět to, co nedaly do výživy, takže by mohl být velký přebytek, na trhu bude hodně jablek. Bude se prodávat prostě tak, aby se prodalo, takže cena bude nižší, vesměs budeme sklízet tuny plodů a zisk z toho nebude zase skoro žádný,“ říká Lukáš Holub.

Podle předsedy Ovocnářské unie České republiky Martina Ludvíka jarní mrazy v celé zemi způsobily škody za více než 1,3 miliardy korun.