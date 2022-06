Ústavní soud odmítl stížnost kvůli výzkumnému ústavu na Univerzitě Palackého. Je to věc školy, tvrdí

Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) bude na Univerzitě Palackého fungovat nadále. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, Ústavní soud odmítl stížnost děkana přírodovědecké fakulty Martina Kubala a docenta Michala Botura, kteří se domáhali zrušení institutu. Čtyři roky starý spor mezi vedením univerzity a přírodovědeckou fakultou je tak v soudní rovině u konce. Proti rozhodnutí Ústavního soudu totiž není možné se odvolat. Původní zpráva Praha 5:00 4. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud odmítl stížnost děkana Přírodovědecké fakulty Martina Kubala a docenta Michala Botura, kteří se domáhali zrušení výzkumného institutu CATRIN | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Ústavní soud neshledal, že by výše uvedená napadená rozhodnutí správních soudů vybočila z mezí ústavnosti, a proto odmítl jejich ústavní stížnost jako návrh zcela neopodstatněný,“ uzavřel justiční kapitolu „války o vědecký institut“ na Univerzitě Palackého Ústavní soud.

Selhaly tak snahy děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Martina Kubaly, který chtěl soudní cestou docílit zrušení Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci (CATRIN). Kubalovi především vadí, že nový vědecký ústav má od fakulty převzít část personálu, vybavení a také budov. Bere to tedy jako výrazný zásah univerzity do fungování fakulty.

Ústavní soud se ve svém usnesení odvolává na předchozí rozsudky olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě a Nejvyššího správního soudu. Ty žalobu také odmítly „pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v nedostatku pravomoci soudu“.

Jednoduše řečeno – oba soudy dospěly k závěru, že do rozhodnutí univerzity nemohou zasahovat, protože Akademický senát Univerzity Palackého schvaloval statut CATRIN jako vnitřní předpis veřejné školy. Žádný soud zkrátka nenašel právní možnosti, jak by mohl případ řešit.

„V daném rozsahu tak nešlo o vrchnostenské rozhodování, to je výkon pravomoci v oblasti veřejné správy, ale o realizaci práva vysoké školy samostatně rozhodovat o interních záležitostech,“ vysvětluje soud, proč se uzavřela justiční část války o výzkumný institut.

Spor fakulty a Univerzity

Usnesení soudu chápe jako zklamání zejména děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala.

„Proti rozsudku se není možné odvolat. Takže v tuto chvíli nevidím žádné možnosti, jak v této konkrétní věci dále postupovat. Univerzita teď zkrátka akorát nebude mít soudem nařízeno něco v této věci měnit. Nemyslím si, ale že by mohla s tímto ústavem takto fungovat dlouhodobě.“ Martin Kubala (děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

„Šlo o odmítnutí, to znamená, že soudy v dané otázce nerozhodly nijak. Správní soudy nám dokonce vrátily soudní poplatek. To sdělení je prostě takové, že soudy se odmítají otázkou zabývat nebo nenacházejí způsob, jak ji uchopit,“ doplňuje s tím, že jestli univerzita postupovala podle zákona, žádný soud ani neposuzoval.

Jak připouští, další postup už v této věci nebude zřejmě možný. „Proti rozsudku se už nemůžeme odvolat. Zatím jsem to s právníkem nekonzultoval, ale sám nevidím žádné možnosti, jak v této věci pokračovat,“ vysvětlil.

Jednání o výzkumném institutu ale podle svých slov vede s vedením Univerzity Palackého dále. „Nechci předjímat, co bude, protože situace se vyvíjí ze dne na den, ale co se týče CATRIN, tak to je plně v rukou univerzitních orgánů,“ říká s tím, že ale ani s novým rektorem Martinem Procházkou nevidí pro svůj postoj příliš pozitivní vývoj.

Rektorát Univerzity Palackého naopak usnesení Ústavního soudu přivítal. Podle mluvčí Univerzity Palackého Egona Havrlanta hlavně proto, že „potvrdilo dřívější rozhodnutí správních soudů, které univerzitě daly za pravdu“.

„Usnesení potvrdilo dřívější rozhodnutí správních soudů, které univerzitě daly za pravdu. Toto rozhodnutí ústavního soudu samozřejmě vítáme. Otázka, zda vedení univerzity ještě povede další interní jednání s vedením přírodovědecké fakulty za účelem dořešení situace okolo ústavu, je v tuto chvíli předčasná.“ Egon Havrlant (mluvčí Univerzity Palackého v Olomouci)

„Toto rozhodnutí Ústavního soudu samozřejmě vítáme. Otázka, zda vedení univerzity ještě povede další interní jednání s vedením přírodovědecké fakulty za účelem dořešení situace okolo ústavu, je v tuto chvíli předčasná,“ zpochybnil zároveň děkanova slova, že se o CATRIN dále jedná.

Rozsudek potěšil i Iva Fréborta, někdejšího ředitele vědeckého Centra regionu Haná, který vznik CATRIN také prosazoval. Právě on i jeho pracovníci se totiž do nového výzkumného institutu stěhovali.

„Určitě jsme rádi. Ostatně stanovisko právního oddělení univerzity – ještě předtím, než pan děkan začal ty žaloby podávat – bylo takové, že ty žaloby nemají naději na úspěch,“ řekl serveru iROZHLAS.cz s tím, že proto doufá, že celá kauza je už definitivně uzavřená.

Čtyři roky

Spor mezi vedením univerzity a přírodovědeckou fakultou začal v roce 2018, kdy se začalo o vzniku CATRIN na akademické půdě mluvit. Jeho přípravu prosazovalo zejména okolí někdejšího rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera společně se členy a vedením angažovaných vědeckých center. Právě rektora nakonec vznik institutu stál místo, rezignoval předtím, než ho jeho kolegové stihli odvolat.

Akademický senát Univerzity Palackého přesto rozhodnutí o zřízení výzkumného institutu schválil na svém zasedání v červnu 2020. A to navzdory vedení fakulty.

Děkan Kubala se proti rozhodnutí univerzity stavěl zejména proto, že institut měl sloučit jedno vědecké centrum lékařské fakulty se dvěma centry přírodovědecké fakulty – konkrétně Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů a Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Tento krok měl podle vedení univerzity vést ke vzniku silného ústavu, který by byl úspěšný i na mezinárodním poli. Dosáhl by tak kromě státních dotací i na dotace mezinárodní, čímž by zvýšil konkurenceschopnost univerzity na evropské úrovni. Vědci, kteří na institut navíc přecházejí, nebudou muset už nadále na fakultě přednášet. Věnovat se mají primárně výzkumné činnosti.

To se ale nelíbí vedení přírodovědecké fakulty. Ta nejen, že ztrácí výzkumná centra, děkan zdůrazňuje především personální ztráty. A to právě třeba i na straně významných českých vědců, kteří teď budou nově vyvíjet aktivitu pod jiným ústavem.

Podle původních informací Hospodářských novin se mělo pod hlavičku institutu z přírodovědecké fakulty přesunout asi 240 pracovníků. Jak upřesnil pro server iROZHLAS.cz děkan Kubala, konečné číslo je nakonec nižší. Přesto by se mělo pohybovat okolo dvou set.

Vedení fakulty ale také špatně nese ztrátu majetku v podobě budov a drahého laboratorního vybavení, která bude pravděpodobně fungování CATRIN provázet. Podle děkana zejména proto, že nákup tohoto majetku hradily často právě peníze fakulty, které mohly proto směřovat jinam.