Útok na web Neovlivní přišel z IP adres registrovaných v Rusku, tvrdí šéfredaktorka Slonková

Víkendové hackerské útoky na web Neovlivní.cz byly vedeny především z IP adres registrovaných v Rusku. V pondělí to uvedla šéfredaktorka Sabina Slonková s odvoláním na IT experty. „Neovlivní.cz čelí útokům pravidelně. Nyní to bylo poprvé, co se hackerům podařilo prolomit bezpečnostní opatření,“ doplnila.

