V Česku přibývá řidičů, kteří jezdí na červenou. Za první pololetí je jich o polovinu víc než před rokem

Za projetí semaforu na červenou barvu hrozí v Česku řidičům v některých případech zákaz řízení až na půl roku. I přesto na silnicích přibývá těch, kteří světelnou signalizaci nerespektují. Podle statistik ministerstva dopravy řešila policie za první pololetí letošního roku už přes 3600 těchto případů. To je o polovinu víc než za stejné období loni. Praha 6:14 3. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Semafor (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Semafor mluví zcela jednoznačně. Na signál, kdy svítí červená se žlutou, znamená 'Připrav se k jízdě'. Není to pokyn, že jakmile se s červenou rozsvítí žlutá, řidič může vjíždět do křižovatky. Je to pro něj signál, kdy se má připravit na jízdu,“ řekl Radiožurnálu šéf Besipu Martin Farář.

Při natáčení reportáže na semaforu byla červená, auto stálo na přechodu pro chodce na úrovni křižovatky, odbočovalo doleva a řidič jel. „To je typický příklad především městského provozu, kdy se spousta řidičů snaží dokončit průjezd křižovatkou místo toho, aby brzdili,“ vysvětluje Farář. „V situaci, kdy řidič projede hranicí křižovatky na červenou, tak v tu chvíli se už samozřejmě jedná o přestupek.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Česku přibývá řidičů, kteří jezdí na červenou. Více si poslechněte v reportáži Luďka Hubáčka.

Setkala se s tím i mladá maminka. „Občas se to stává. Bojím se, aby se něco nestalo, protože z druhé strany také může něco vyjet. Jsem v ohrožení já a moje rodina, to mě štve,“ říká.

Řidiči, který nerespektuje semafor a projede na červenou, hrozí pokuta. „Hrozí mu v blokovém řízení pokuta do výše 2500 korun a potom ve správním řízení až do výše 5000 korun,“ říká policejní mluvčí Petr Habenicht. Pokud ale někdo projede opakovaně na červenou, může přijít o řidičský průkaz až na půl roku.

Po Favoritu slaví jubileum i Škoda 450. Předchůdkyni slavného kabrioletu Felicia je 60 let Číst článek

Pokud řidič červenou na semaforu přehlédne, neměl by podle šéfa Besipu couvat. „Nedoporučuji žádné couvání, protože za ním může zastavit další vozidlo. V tom zmatku se většinou řidič snaží uhnout chodcům, kteří právě přecházejí, protože většinou zastaví na přechodu pro chodce nebo uvnitř křižovatky. Samozřejmě musí se snažit nějakým způsobem zachránit situaci tím, že ji bezpečně projedu tak, abych nikomu nepřekážel, samozřejmě ideální způsob je zůstat stát, pakliže je to možné,“ říká Farář.

V zahraničí například jsou semafory, které řidiče informují o tom, jak dlouho ještě bude svítit červená. U nás podobných semaforů ještě moc není.