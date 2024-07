V Lovosicích hoří skládka pneumatik. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu

„Dochází k masivnímu vývinu kouře. Probíhá hasební zásah,“ uvedli požárníci. Mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda kolem 22.00 řekl, že na místě zasahuje devět hasičských jednotek. Událost byla ohlášena jako požár na ploše zhruba deset krát deset metrů.

„Zatím mám předběžné informace, že došlo k požáru skládky pneumatik u kovošrotu. Byl informován starosta obce. Určitě je dobré nevětrat, pokusit se zavřít okna alespoň ve směru od kouře,“ řekl Kalvoda Radiožurnálu.

K požáru vyjel i měřicí vůz z Ústí nad Labem, který měří koncentrace nebezpečných látek v ovzduší, uvedl Kalvoda. „Vítr fouká od severozápadu, tedy směrem z města. Dle meteorologů by to tak mělo zůstat do nočních hodin,“ uvádí město na sociální síti.

S požárem pneumatik v neděli bojovali hasiči v Postřekově na Domažlicku. Škody a příčiny požáru, který zachvátil pneumatiky a několik objektů v postřekovské části Mlýnec, zjišťují vyšetřovatelé hasičů a policie, řekl v pondělí Radiožurnálu řídící důstojník domažlických hasičů Josef Kůstka.