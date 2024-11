Vedení města České Budějovice má o náměstka méně a novou radní. Koalice zůstává menšinová

Současná náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová z ODS je novou radní Českých Budějovic pro sociální oblast. Ve vedení města nahradila odstupujícího senátora Zbyňka Sýkoru. Koalice navíc s odchodem Pirátů a jejich náměstkyně Zuzany Kudláčkové zůstává menšinová. České Budějovice 18:38 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na zasedání zastupitelů v Českých Budějovicích mluví primátorka Dagmar Škodová Parmová | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Koalice zůstává tak, jak ji známe, ale bez Pirátů, tedy ODS, Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012. Zůstáváme jako menšinová koalice, rozdělili jsme si kompetence, které měla náměstkyně Kudláčková. Dochází tedy ke snížení počtu náměstků,“ popisuje situaci ve vedení Českých Budějovic primátorka Dagmar Škodová Parmová z ODS, která převezme po Zuzaně Kudláčkové oblast kultury.

Jednání českobudějovických zastupitelů sledoval Michal Bělský

Hlavním bodem pondělního jednání zastupitelstva byla volba zastupitelky a krajské náměstkyně Lucie Kozlové z ODS na pozici radní. Ve funkci nahradí stranického kolegu, nově zvoleného senátora Zbyňka Sýkoru, který post opustil, aby se mohl naplno věnovat práci v Senátu.

„Budu zároveň přebírat sociální oblast, aby kraj a krajské město měly jednotnou strategii. V Českých Budějovicích jsou pro mě klíčovými tématy azylový dům, nastavení terénní odlehčovací služby tak, aby senioři mohli zůstávat co nejdéle v domácím prostředí, a celková změna koncepce terénních sociálních služeb,“ uvádí Lucie Kozlová.

‚Kraj srostl s městem‘

Ve volbě na pozici radní města České Budějovice ji podpořilo 26 z 45 zastupitelů. Proti byli například opoziční Piráti, kterým podle zastupitele Martina Novotného vadila zejména kumulace funkcí. „Kraj vlastně už úplně srostl s městem, je z toho takový jeden orgán. Jiná varianta ale ani na stole nebyla, nebylo koho jiného navrhnout, podpořit,“ komentuje.

Zastupitelé zároveň rozhodli i o tom, že první náměstek primátorky Petr Maroš z ODS se stane uvolněným pro svou funkci. Pro změnu hlasovalo celkem 27 zastupitelů.

„Během těch dvou let se ukázalo, že ta agenda je tak široká, že se to v rámci neuvolněné funkce nedá stíhat. Oni mě na to někteří zkušenější kolegové upozorňovali už na začátku, když jsem byl zvolen neuvolněným náměstkem. Já jsem měl ještě nějaké povinnosti ve své vlastní firmě, a ty jsem postupem času zkrátka upozadil,“ vysvětluje Petr Maroš.

Ve volbě jeho i novou radní Lucii Kozlovou podpořili někteří členové opozice, například zastupitel za SPD Jan Kadlec. „Považuji je za velice fundované lidi. Myslím si, že v současné situaci na radnici je to optimální, lepší řešení snad ani není. Opozice tady samozřejmě žádnou sílu nemá, aby to změnila,“ zmiňuje.

Po pondělním jednání zastupitelů jsou tak ve vedení města České Budějovice pouze čtyři náměstci.