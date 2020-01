Podívejte se do vyhořelého domu ve Vejprtech. Obyvatelný bude až po opravě, konstatoval statik

„Je možné ho využívat, ale bohužel až po opravě. Ze statického hlediska tam došlo k ohoření dřevěných trámů. Ty dřevěné prvky se musí kompletně vyměnit,“ konstatoval bezprostředně po prohlídce budovy pro Radiožurnál statik Miloslav Čáp.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Klienti se můžou do domu ve Vejprtech nastěhovat až po opravě, konstatoval statik. Více si poslechněte v reportáži Jana Beneše

Podle něj návrat části klientů do spodní části budovy nepřipadá v úvahu. „V tom baráku jsem byl hodinku a už mám knedlík v krku z pachu spáleniny. Z toho zdravotně-technického hlediska to možné není,“ dodal Čáp.

A co všechno je nutné opravit nebo vyměnit? „Odstranit ohořelé části, zajistit statiku, kompletně vybrat stropy, škvárové násypy, strhat lina, otlouct mokré omítky, proškrábat zdivo,“ vypočítal statik.

V domě poškozeném požárem už pracují dělníci, kteří se snaží opravit topení a elektrické rozvody. Do společenské místnosti, kde vznikl požár, vešel reportér Radiožurnálu s ředitelem městských sociálních služeb ve Vejprtech Viktorem Koláčkem.

„Trošku se nám komplikuje situace - zprovoznění prvního patra, o kterém jsem teď několik dní mluvil, že je naším prvořadým cílem. Teď je náš cíl obnovit topení,“ popsal Koláček.

Požár ve Vejprtech: policie ukončila vyšetřování na místě. Dům prohlédne statik Číst článek

Ještě v úterý říkal, že pokud by se povedlo umístit jedenáct klientů do spodního patra, že by tím situace byla víceméně vyřešená. To ale nepůjde.

Na otázku, jestli bude muset žádat Ústecký kraj o nějaké kapacity, odpověděl Koláček: „Pořád si nechávám lhůtu do pátku. Zkoušíme ještě plán B. Pořád je pro mě prioritou nepřesouvat klienty. Nejblíž je varianta přesunout nějakou skupinu, které to nečiní problém. Přes 90 procent klientů chce zůstat.“

Podle statika Miloslava Čápa se náklady na opravy vyšplhají na tři až pět milionů korun. Ústecký kraj přispěje zatím jedním milionem korun, dalších pět by mělo poslat ministerstvo práce a sociálních věcí a radnice počítá s tím, že část uhradí i pojišťovna. Práce by měly začít v příštím týdnu.