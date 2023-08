Dvěma mužům hrozí za vzpouru v Bělušicích pět let vězení. Původně ale oběma hrozilo deset let

Dvěma obžalovaným ze vzpoury ve věznici Bělušice na Mostecku hrozí po překvalifikování případu rok až pět let vězení. V úterý to řekl obhájce obžalovaného Josefa Lukáče. Původně jim za protest v roce 2020 hrozilo až deset let odnětí svobody za zločin, soud však bude případ posuzovat jako přečin. Úterní jednání soudce odročil na 22. září, protože se obžalovaný Tomáš Opelt nedostavil, stalo se tak již poněkolikáté.

Most 14:21 1. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít