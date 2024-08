Vlak v Jablonném nad Orlicí projel návěstidlo. Zastavil 32 metrů od jiné soupravy

Vlak minul v neděli večer ve stanici Jablonné nad Orlicí návěstidlo, které mu zakazovalo jet dál. A vjel do cesty jinému vlaku. Obě soupravy zastavily 32 metrů od sebe, informovala v pondělí Drážní inspekce. Jablonné nad Orlicí 8:06 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlaky v Jablonném nad Orlicí zastavily 32 metrů od sebe | Zdroj: Drážní inspekce

Osobní vlak ve směru z Mlýnického Dvora do Ústí nad Orlicí projel návěstidlo ve 21.14. Následně vjel do cesty jinému osobnímu vlaku, který jel z Ústí nad Orlicí do Králík.

„Čela vlaků zastavila 32 od sebe. Mimořádná událost se obešla bez zranění i hmotných škod,“ uvedl mluvčí drážní inspekce Martin Drápal.

„Drážní inspekce zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy,“ doplnil.