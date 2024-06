VIDEO: Na zadní části vlaku v Černošicích se vezli tři mladíci. ‚Riziko pádu je velké,‘ varuje záchranář

Při dnešním ošetřování zraněného cyklisty v Černošicích natočila palubní kamera podivnou zábavu tří mladistvých cestujících vzadu na osobním vlaku. pic.twitter.com/rHRwii4X4Q — TRANS HOSPITAL PLUS (@trans_hospital) June 14, 2024

Na případ jako první upozornil server iDNES.cz. Mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová v sobotu dopoledne serveru řekla, že případ prověří.

„Kolega mi sdělil, že bohužel v Černošicích a okolí je podobná jízda na vlaku docela na denním pořádku. Dostáváme třeba i několik oznámení denně, že tam takto hazardují,“ popsala policejní mluvčí.

Mladíkům, kteří se na vlaku takto vezli, hrozila podle mluvčího zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Karla Kirse vážná zranění.

„Je tam velké riziko pádu. Chytnout se třeba něčeho, co se následně uvolní nebo jim sklouzne ruka nebo noha. V takovém případě hrozí takzvané polytrauma, to znamená poranění několika dlouhých kostí, vnitřní poranění, úrazy hlavy s možnými krvácíme do hlavy. Může dojít ke spektru úrazů. V tomto případě by bylo štěstí, kdyby úrazy byly málo závažné. Je to určitě velká nezodpovědnost a hazardování,“ poslal serveru iROZHLAS.cz.

Podobné případy ale pražští záchranáři podle něj neevidují. „Čas od času se stane, že někdo vyleze na střechu stojícího vagonu, tam samozřejmě hrozí úrazy elektrickým proudem, které jsou už velice závažné,“ řekl Kirs.

Cestování na vnější části vlaku se souhrnně říká train hopping. Někteří lidé takto cestují i mezi státy. Většinou se ale cestuje na nákladních vlacích a i to je nelegální. Příprava a znalost provozu a typu vlaků jsou přitom zásadní, neboť ne na každý vlak lze naskočit.