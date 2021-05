Její vystoupení nám nepomohlo, řekl Hamáček k výroku Benešové o více vyšetřovacích verzích Vrbětic

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD kritizoval v neděli svou vládní kolegyni, ministryni spravedlnosti za ANO Marii Benešovou. Vadil mu rozhovor, ve kterém řekla, že vyšetřovacích verzí v kauze Vrbětice je víc. Ministryně má méně informací, řekl v pořadu Otázky Václava Moravce. Zároveň znovu potvrdil, že vyšetřovací verze výbuchu muničního skladu v roce 2014 je pouze jedna. Praha 13:09 2. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček a ministryně spravedlnosti Marie Benešová | Foto: Úřad vlády ČR | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Vyšetřovací verze je jedna. Policie pracuje pouze s ‚ruskou stopou‘, tedy že za výbuchem jsou příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, speciálně té jednotky 29 155. Žádná jiná vyšetřovací verze není,“ konstatoval ministr vnitra Hamáček.

A zároveň kritizoval ministryni spravedlnosti Marii Benešovou za její čtvrteční rozhovor pro Novinky, ve kterém řekla, že vyšetřovacích verzí v kauze Vrbětice je více než dvě, o kterých předtím mluvil ve svém projevu prezident Miloš Zeman.

„Rozhovor mě vůbec nepotěšil, protože stejně jako část projevu prezidenta republiky nahrál někomu jinému než České republice,“ uvedl Hamáček.

Benešová má podle něj méně informací než třeba premiér Andrej Babiš (ANO). „Paní ministryně spravedlnosti nebyla na výborech pro zpravodajskou činnost. Dostala obecnou informaci ze strany BIS,“ podotkl. „Její vystoupení nám nepomohlo,“ dodal.

„Možná by bylo dobré, aby kolegové, kteří nebyli v nejužším kruhu, který to řešil, byli opatrnější ve výrocích,“ dodal.

Hamáček také uvedl, že podle něj už o tomto vyjádření Babiš s Benešovou mluvil nebo bude mluvit. K odvolání ministryně spravedlnosti ale důvod nevidí.

„Nepálil bych velkým kalibrem. Byl to jeden rozhovor, který se z mého pohledu nepovedl. Pozice vlády je jednoznačná. Máme pět měsíců do voleb, tak už bych to s vládními změnami nepřeháněl,“ uzavřel Hamáček.

Podle prvního místopředsedy a šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury by ale měla být Benešová „bezesporu odvolána“. Její výroky podle něj svědčí o tom, že někteří členové vlády nedůvěřují premiérovi a vicepremiérovi. Ti by si neměli nechat líbit zpochybnění klíčové věci v zahraniční politice, která se týká bezpečnosti českých občanů.

Kauza Vrbětice

Diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem vypukla před dvěma týdny. Podle bezpečnostních složek jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí agenti GRU.

Česko proto vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko v odvetném kroku prohlásilo nežádoucími osobami 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“, počty tak budou stejné.

„Teď už nikam necouvneme. My víme, co Rusové udělali, víme, jak to udělali, oni vědí, že to udělali a ví, že my víme, že to udělali. Jediné, co nevědí, je, co na ně máme,“ prohlásil v neděli Hamáček.