Vsetín zakázal používání telefonů na základních školách. Žáci je příliš používali i o přestávkách

Ve školách ve Vsetíně nebudou smět děti od září používat mobilní telefony. Na svém posledním zasedání o tom rozhodla rada města. Radnice pořídí do všech svých škol 99 uzamykatelných boxů, do kterých budou děti přístroje po příchodu do školy ukládat. Podle vedení města totiž žáci hraním her a sledováním videí trávili většinu času o přestávkách.

Proč žáci základních škol ve Vsetíně nebudou moci od září ve škole používat mobilní telefony

Důvodů, proč by děti neměly telefony mít, je hned několik. Podle neurologa Martina Jana Stránského, se kterým vedení města zákaz letos v květnu konzultovalo, snižuje používání telefonů koncentraci dětí a efektivitu učení a hrozí také nebezpečí kyberšikany.

Častým používáním telefonů dětem podle Stránského klesá IQ a používají kratší věty. Ve školách se setkávají s tím, že některé děti do telefonů koukají celou přestávku. Škola by přitom mohla být prostředím, kde si tvoří jiné zážitky. To vše bylo pro vedení Vsetína impulzem k tomu, aby používání telefonů omezili nejen během výuky, ale po celou dobu, kdy jsou děti ve škole.

Radnice si od toho slibuje, že se budou žáci více soustředit a díky zákazu spolu budou o přestávce více komunikovat.

Pro úschovny pořídila radnice 99 boxů, které od začátku školního roku umístí do všech školních tříd. Žáci si do nich uloží telefony před začátkem vyučování a učitel boxy uzamkne. Na konci vyučování skříňky opět otevře a dětem přístroje vydá.