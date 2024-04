Odevzdejte mobil a dostanete lahev vína zdarma. Italská restaurace chce, aby si lidé povídali

Restaurace Al Condominio tak navazuje na podobné iniciativy, které už v Itálii fungují třeba v Toskánsku. Lidé výměnou za mobilní telefon, který je v současnosti největším narušitelem komunikace „z očí do očí“, dostanou víno, popisuje The Guardian.

„Chtěli jsme otevřít restauraci, která se bude lišit od ostatních. Proto jsme zvolili tento formát. Zákazníci dostanou příležitost zřeknout se technologií, a přitom si společně užít příjemné chvíle,“ vysvětlil majitel restaurace Angelo Lella

Generace, která se odpojí? Víc než třetina dospívajících v USA ví, že tráví příliš času na mobilu Číst článek

„Závislost na komunikačních technologiích je problém. Není potřeba se každých pět vteřin dívat na telefon, ale pro spoustu lidí je to jako droga. Takto mají možnost odložit je stranou a dát si dobré víno,“ poznamenal.

Funguje to tak, že lidé mají při vstupu do restaurace možnost si svůj mobilní telefon uložit do uzamykatelné schránky. Když obsluze ukážou klíč od této schránky, přinese jim lahev vína. Podle majitele restaurace jsou zatím ohlasy na tuto možnost pozitivní a většina lidí ji využívá.

„Devadesát procent zákazníků se rozhodlo nechat své telefony stranou a vyměnit je za víno. Je opravdu krásné vidět, jak to lidé přijímají. Spíš spolu mluví, než aby si prohlíželi fotky nebo odpovídali na zprávy v telefonu,“ dodal.