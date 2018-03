mobilní telefon

16. 11. 2016 |Anna Kottová, Zdeněk Novák |Člověk

Evoluční řadu by podle několika vědeckých studií mohl doplnit nový typ člověka. Znovu by byl shrbený, tentokrát ale k mobilnímu telefonu. Tyto přístroje ovlivňují životy lidí víc, než bychom si dokázali představit, a to pozitivně i negativně. Mohou způsobit například krátkozrakost nebo problémy s krční páteří. Usínání s chytrým telefonem pak člověka činí náchylnějšího k depresím nebo některým druhům rakoviny.