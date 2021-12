Výběr z médií: zajištění jídla v domovech pro seniory, mince jako vánoční dar i cirkusové prvky ve škole

V českém tisku se ve středu dočtete, že některé domovy pro seniory můžou mít problémy se zajištěním jídla pro své klienty kvůli vyšším cenám energií a vyhlášce, která stanovuje maximální cenu stravy na 170 korun za den. Upozorňuje na to Mf Dnes. Lidé podle Práva častěji shánějí k Vánocům zlaté a stříbrné mince. Ty jsou totiž brány jako pojistka proti inflaci. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:45 8. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé domovy pro seniory můžou mít problémy se zajištěním jídla pro své klienty kvůli vyšším cenám energií a vyhlášce, která stanovuje maximální cenu stravy na 170 korun za den. Upozorňuje na to Mf Dnes (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Některé domovy pro seniory můžou mít kvůli vyšším cenám energií problémy se zajištěním jídla pro své klienty. Ti tak přijdou třeba o dopolední a odpolední svačiny. Upozorňuje na to Mf Dnes. Dalším důvodem je taky vyhláška, která stanovuje maximální cenu stravy na 170 korun za den. Ta se od roku 2014 neměnila a podle deníku neodpovídá současným cenám.

Hospodářské noviny

Kromě poslanců mají do sněmovny neomezený přístup i jejich asistenti. Na jejich výběr se zaměřují Hospodářské noviny. Asistenti by měli připravovat podklady, organizovat schůzky a podobně. Jedním ze tří asistentů poslance SPD Jaroslava Bašty se stal správní ředitel elektrárny Chvaletice Marcel Dlask. Ten by měl Baštovi podle deníku pomáhat v energetických tématech. Podle protikorupční organizace Transparency International se ale Dlask může jako asistent dostat k zákulisním informacím, které pak může využít v podnikatelském sektoru, ve kterém působí.

Regionální Deník

V Evropě se každý rok vyhodí 88 milionů tun jídla. Desetinu ale tvoří naprosto nezávadné potraviny. Upozorňuje na to regionální Deník. Jedním z důvodů, proč lidé potraviny vyhazují, je i nerozlišování dvou různých pojmů - tedy „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“. Podle nedávného průzkumu CVVM tyto termíny podle deníku nerozlišuje až polovina Čechů. Rozdíl je přitom zásadní. Datum uvedený jako „spotřebujte do“ by měli zákazníci respektovat, u termínu „minimální trvanlivost do“ tomu tak není. Po uplynutí této doby je konzumace potraviny pořád bezpečná, může se změnit pouze barva džemu nebo třeba textura sušenek.

Lidové noviny

Děti by se na školách při tělocviku mohly učit i cirkusové prvky. Mezi ně patří například žonglování, akrobacie na hrazdách nebo třeba balancování na různých podložkách. To píšou Lidové noviny. Takzvaná cirkusová pedagogika se zatím pilotně testuje na čtyřech pražských školách. Cirkusové prvky můžou rozvíjet podle deníku například spolupráci, soustředění a motoriku. Děti budou při tělocviku nacvičovat cirkusové prvky do ledna, pak v dotaznících zhodnotí jejich přínos.

Právo

Lidé častěji shánějí k Vánocům zlaté a stříbrné mince. Ty jsou totiž brány jako pojistka proti inflaci. Píše se to ve středečním Právu. Mince nahradí peněžní dary, které se podle deníku objevují pod každým druhým stromečkem. Zlato je zároveň podle Asociace českých stavebních spořitelen nejoblíbenější kov, do kterého Češi investují. Cena mincí, které lidé nejvíce kupují, začíná na 400 korunách.