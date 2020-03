Výběr z médií: problém pěstitelů chmelu, málo českých velvyslankyň a předčasné důchody

Ve středečních novinách se dočtete, že uzavření hranic pro cizince kvůli koronaviru je velkým problémem pro české pěstitele chmelu, píší Hospodářské noviny. Ženy tvoří téměř polovinu českého diplomatického sboru, na velvyslaneckou pozici se však podle Deníku N dostane jen málokterá z nich. A v Česku přibývá lidí, kteří předčasně odchází do důchodu, informuje Právo. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:54 18. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pěstitelé chmelu mají problémy kvůli koronaviru (ilustrační foto) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

E15

Zavírání evropských automobilek tvrdě dopadá na jejich české dodavatele. Píše to deník E15 v souvislosti s úterním oznámením, že Volkswagen včetně mladoboleslavské Škody Auto zastaví na dva až tři týdny výrobu. Podle Sdružení automobilového průmyslu tvoří Škoda až třetinu zakázek některých dodavatelů. Automobilky z koncernu Volkswagen jsou jedním z nejdůležitějších odběratelů českých dodavatelů.

Mf Dnes

Trestných činů, při kterých hrál roli alkohol, v posledních letech přibývá, upozorňuje Mf Dnes. Po období, kdy počet trestných činů spáchaných pod silným vlivem drog nebo alkoholu ubývalo, se trend v roce 2017 obrátil. Tehdy policisté zaznamenali těchto trestných činů něco málo přes 8000, loni jich bylo téměř 9000. Jen za první měsíc letošního roku podle statistik policisté řešili 1026 takových případů, což je oproti loňskému lednu téměř sedmnáctiprocentní nárůst, píše Mf Dnes.

Deník N

Ženy tvoří téměř polovinu českého diplomatického sboru, na velvyslaneckou pozici se však dostane jen málokterá z nich, konstatuje Deník N. Připomíná zároveň, že k nejvýraznějším porevolučním českým diplomatkám patří Jana Hybášková, která byla velvyslankyní v Kuvajtu a zastupovala EU v Iráku.

Hospodářské noviny

Uzavření hranic pro cizince v souvislosti s šířením nového typu koronaviru je velkým problémem pro české pěstitele chmelu, píší Hospodářské noviny.

Jen v dubnu bude podle Svazu pěstitelů chmele České republiky třeba na krátkodobé práce dvou tisíc lidí. Většina z nich v posledních letech přicházela ze Slovenska, Rumunska a Bulharska.

Nasmlouvaní brigádníci se teď do republiky ale nedostanou. Podobný problém jako pěstitelé chmelu řeší i tuzemští zelináři.

Právo

V Česku přibývá lidí, kteří předčasně odchází do důchodu. Píše o tom středeční Právo. Neodrazuje je ani nižší penze. Za poslední rok se počet lidí, kteří šli do důchodu dříve, zvedl o 12 tisíc. Ke konci loňského roku bylo v předčasném důchodu přes 640 tisíc lidí. Oproti roku 2010 je to nárůst o téměř čtvrt milionu lidí.

Loni pobírali předčasní penzisté v průměru důchod 12 tisíc 263 korun, píše Právo. Oproti lidem, kteří do důchodu odešli v řádném termínu, je to průměrně o 1200 korun méně.