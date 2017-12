Zemanovo školení Sobotky, Chovancovi uprchlíci či Babišův spěch? Vyberte Výrok roku 2017

Který z nich by podle vás měl být výrokem roku? Hlasujte.

Ondřej Konrád, komentátor Českého rozhlasu, vybral výrok: „Pero v ruce mám, ale nepodepsal jsem.“ To řekl František Ringo Čech v rozhovoru pro DVTV v říjnu ve chvíli, kdy byl volebním lídrem Strany práv občanů. Moderátorce Daniele Drtinové tvrdil, že on a Jiří Schelinger nepodepsali tzv. Antichartu umělců z oblasti populární hudby v roce 1977 a ze sálu utekli. Když byl konfrontován s fotografií, na níž stojí nad podpisovým archem s perem v ruce, pronesl výše uvedený výrok.

Jefim Fištejn z Rádia Svobodná Evropa si myslí, že výrokem roku je prohlášení papeže Františka o tom, že by bylo zapotřebí změnit text ústřední modlitby křesťanské liturgie – Otčenáše.

Jan Macháček, komentátor Lidových novin, nominoval předvolební plakát s Milanem Chovancem, na kterém je jeho výrok: „Uprchlíci neproudí ani k nám, ani přes nás. Tento úspěch se nepřihodil sám od sebe. Stálo nás to spoustu práce, nervů a odhodlání.“

Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin, vybral slova předsedy Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Radka Vondráčka, který když byl tázán na to, zda by podle jeho názoru měl být vydán Andrej Babiš (ANO) k trestnímu stíhání, řekl toto: „To bude zase úplně trošku jiné rozhodování, protože budeme rozhodovat, co je lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu.“

Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu, nominoval příspěvek tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na Facebooku: „Řečeno jednoduchým trumpovským jazykem: Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář A. Babiš k tomu, aby důkladně ojebal český stát.“

Radko Kubičko, komentátor Českého rozhlasu, považuje za výrok roku slova prezidenta Miloše Zemana: „Nastav si to, támhle to máš obráceně.“ Stalo se to, když přišel tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na Hrad a myslel si, že bude s prezidentem konzultovat další postup při problému s tehdejším vicepremiérem Andrejem Babišem (ANO), a prezident ho vystavil ceremonii odevzdávání demise.

Jindřich Šídlo, komentátor serveru Seznam.cz, nominoval výrok Petra Smolky, ředitele Technické správy komunikací Praha, který pronesl po zřícení lávky v Troji: „Lávka nebyla v dobrém stavu, ale nebyla ve stavu havarijním. Indicie technického problému nebyly.“

Nezávislá publicistka Lída Rakušanová nominovala slova nově jmenovaného premiéra Andreje Babiše (ANO): „My žádnou koalici nemáme s nikým. Spěchám celý život, tak jsem přemýšlel, že bychom požádali o důvěru ještě před Vánoci, ale pak jsem si to rozmyslel. Nebudeme lidi otravovat před Vánoci nějakým dohadováním.“

Ivan Hoffman, komentátor Deníku, vybral výrok prezidenta Miloše Zemana k Andreji Babišovi (ANO): „V každém případě bych vás chtěl připravit na to, že celá řada českých médií ještě zvýší svou nenávistnou kampaň, kterou vedou proti všem, kteří jsou v této zemi úspěšní. Především prostřednictvím komentátorů, kteří píší o všem a většinou nerozumí ničemu.“

Alexandr Mitrofanov, komentátor Práva, vybral jako Výrok roku toto: „My jsme nikdy nikoho nekádrovali a žádáme, aby nám také nikdo nikoho nekádroval.“ Řekl to Radiožurnálu předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Reagoval tak na výzvu ANO, aby komunisté do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů vybrali někoho jiného než Zdeňka Ondráčka, který jako příslušník SNB používal násilí proti demonstrantům v roce 1989.

