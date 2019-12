Rektorka: Výhrůžky bombou způsobily Vysoké škole ekonomické škody za téměř deset milionů

Jednu z budov Vysoké školy ekonomické v Praze museli v úterý opět prohledat pyrotechnici. Důvod byl stejný jako v několika posledních měsících - oznámení o uložení bomby. Od dubna 2018 šlo už o desátý případ. Rektorka Hana Machková v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekla, že podle ní škole vyhrožuje stále týž člověk a nejde o studenta. Policie ale zatím nikoho nedopadla. Praha 19:02 19. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rektorka Vysoké školy ekonomické Hana Machková | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Profimedia

Máte nějaké informace o vyšetřování bombových výhrůžek?

Minimální.

Policie výhružky bombou na Vysoké škole ekonomické v Praze vyšetřuje, zatím ale nechce zveřejnit žádné podrobnosti. „Nebudu vám k tomu dávat žádné informace, jelikož se jedná o živou kauzu. Stále probíhá vyšetřování. Další informace by mohly narušit vyšetřování tohoto případu,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

Takže s vámi policie příliš nekomunikuje?

Minimální pro vás, protože vám to nesmím říct. Vyšetřování probíhá a jsme vázáni mlčenlivostí. Policie s námi samozřejmě komunikuje čile.

Je to podle vás dostatečné?

Na počátku, protože ten problém začal v dubnu 2018, se mi zdálo, že komunikace moc intenzivní nebyla. Že to policie možná brala jako nějakou klukovinu nebo trochu na lehkou váhu.

Teď, když se útoky začaly opakovat a stupňovat - je potřeba si uvědomit, že od dubna 2018 do 17. prosince 2019 se někdo desetkrát snaží ochromit chod jedné z největších vysokých škol v České republice -, to už samozřejmě na lehkou váhu nebere. Myslím si, že nyní na tom už pracují týmy lidí, kteří se specializují na problematiku kybernetických útoků, a že už je to vážná věc. Nikdo z nás si už nemyslí, že je to nějaká klukovina.

Mluvila jste o kybernetických útocích. Takže oznámení chodí e-mailem?

Ano, vždycky chodí e-mailem.

A vám nebo přímo policii?

Chodí to na školu a ten člověk to posílá nejen nám, ale i našemu studentskému časopisu.

E-mail, který zasílá pachatel Vysoké škole ekonomické | Zdroj: Vysoká škola ekonomická v Praze

Máte informace, že by už policie někoho podezřívala, obvinila nebo obžalovala?

Nemáme. Spolupracujeme velmi intenzivně, to znamená, že co si od nás policie vyžádá, to jí dáme, ale oni nás ani nemohou informovat, na koho mají podezření.

Vysoká škola ekonomická vyčíslila škody, které jí způsobují evakuace areálů kvůli výhrůžkám, na už téměř deset milionů korun. V této částce jsou podle údajů na webu vysoké školy mzdové náklady 96 000 korun za hodinu, provozní náklady 150 000 korun za pracovní den. Zahrnuty jsou také škody provozovatelů stravovacích a dalších služeb a náklady spojené s výjezdem záchranných složek.

Ale mohli vás informovat, jestli už někoho…

Ne, nedopadli. Podle mého názoru nedopadli. Kdyby dopadli, tak by mi v úterý neposílal maily. Myslím si totiž, že je to pořád ten samý.

Opravdu to není klukovina, protože vždycky podáváme trestní oznámení a vyčíslujeme náklady. A třeba zrovna v úterý to bylo 1,1 milionu korun. Je to velká škoda, která se už dneska blíží k deseti milionům. Trestní sazba za to je až osm let. Nevím, jestli si ten člověk uvědomuje, že kvůli tomu, že posílá maily, může skončit na osm let ve vězení a platit deset milionů korun nějaké instituci, která mu to samozřejmě nikdy nesmí odpustit.

Myslím si, že se na něj určitě jednou přijde. Neumím si představit, co za tím může být, a v žádném případě si nemyslím, že by to byl student VŠE.

Je pravdou, že prakticky všechny útoky byly během zkouškového období?

Není. Byly různě. Dokonce, když se podíváte na dny, tak s výjimkou pátku tam máme všechny dny v týdnu. Myslím si, že Vysoká škola ekonomická má systém studia, který je velmi flexibilní. Máme vynikající informační systém, naši studenti se mohou odhlašovat ze zkoušek, přihlašují se přes internet na zkoušky.

Když si to vezmete, musel by tady ten člověk studovat opravdu hodně dlouho. Přehazovat si deset zkoušek takovým způsobem? Neumím si představit, že by to byl student. Opravdu ne.