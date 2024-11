Vývoz z Česka může letos vzrůst na rekordních šest bilionů korun. Napomohlo tomu oslabení koruny

Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by mohl podle Asociace exportérů letos vzrůst přibližně o šest procent na rekordních zhruba šest bilionů korun z loňských 5,67 bilionu korun. Růstu exportu v korunovém vyjádření výrazně pomáhá letošní oslabení kurzu koruny vůči euru. Na čtvrtečním Exportním fóru v Mladých Bukách na Trutnovsku to řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Pro rok 2025 asociace čeká snížení vývozu.

Mladé Buky 16:37 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít