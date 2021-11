Praha vypíše soutěž na podobu sídla záchranářů. Vzniknout má u polikliniky na Proseku

Pražský magistrát vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na podobu sídla pražských záchranářů. Vzniknout má u Polikliniky Prosek v Praze 9. V pondělí to rozhodli městští radní. Město také připravuje memorandum s Prahou 9, která měla určené pozemky původně ve správě a nyní je převádí na magistrát. V novém sídle bude dispečink, administrativa nebo vzdělávací a výcvikové středisko záchranářů. Odhadem by mělo vyjít na 1,5 miliardy korun s DPH. Praha 13:06 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praha vypíše soutěž na sídlo záchranářů, bude u Polikliniky Prosek (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražští záchranáři nyní sídlí v Korunní ulici v budově, kterou sdílí s městskou policií. Stavbu samostatného sídla město plánuje delší dobu, v minulosti se objevilo několik návrhů řešení.

Minulé vedení magistrátu chtělo sídlo záchranářů umístit do již delší dobu rozestavěné budovy na Palmovce, kde měla původně být radnice Prahy 8. Z toho však kvůli komplikacím s dostavbou sešlo. Předtím magistrát zvažoval pozemky v Troji, proti však byla tamní radnice.

Nyní se vedení magistrátu dohodlo s Prahou 9 na využití pozemků u Polikliniky Prosek. Podle dřívějšího vyjádření radní města Mileny Johnové (Praha Sobě) by vítěz dvoukolové architektonické soutěže měl být znám v létě příštího roku. Vybere ho porota, v níž zasednou architekti a zástupci města.

Podle plánovaného harmonogramu by se mohlo se stavbou začít v roce 2025, hotovo by mohlo být o dva roky později. Soutěž má stát asi šest milionů korun, celé vypracování projektové dokumentace stavby pak asi 80 milionů bez DPH.

Do novostavby by se měly podle schváleného dokumentu přemístit dispečink, středisko pro výcvik záchranářů, administrativní zázemí záchranné služby nebo zařízení pro servis a mytí sanitek.

Pracoviště pražských záchranářů jsou nyní rozmístěná v různých částech města. Část provozů se do doby, než bude postavená nová budova na Střížkově, přesune do Polikliniky Prosek, kterou podle starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka (ODS) čeká rozšíření.

V nové nástavbě by měla záchranná služba podle dřívějšího vyjádření Johnové nalézt dočasné zázemí od roku 2023.

Pražská záchranná služba oslaví v příštím roce 165 let od svého založení. V současnosti disponuje více než 20 výjezdovými základnami a postupně buduje další. V objektu v Korunní ulici sídlí záchranná služba od roku 1999. Roční rozpočet organizace je zhruba půl miliardy korun. Loni a letos se záchranáři zapojili do boje s pandemií, kromě převozu nakažených do nemocnic pomáhali například při testování a očkování.