Zvrat v případu zabití vůdce kutnohorské sekty? Důchodkyně Irena měla bludy, tvrdí nový posudek

Obhajoba v případu zabití vůdce kutnohorské sekty Richarda Šiffera navrhuje nové důkazy. V pražské všeobecné fakultní nemocnici totiž nechala vypracovat nový znalecký posudek na psychický stav obžalované učitelky v důchodu Ireny S. Psychiatři a psychologové, kteří ji vyšetřovali, došli k závěru, že v osudnou noc trpěla bludy, a tedy nemusela být trestně odpovědná. Kutnohorská sekta Praha 16:18 12. 7. 2024 (Aktualizováno: 16:48 12. 7. 2024)

Předsedkyně soudního senátu Daniella Sarah Sotolářová musí rozhodnout, jak se její senát vypořádá s novými důkazy, které předložili obhájci obžalované důchodkyně Ireny S.

V případu zabití kutnohorské léčitele Richarda Šiffera, ve kterém se ženy hájí tím, že ho usmrtily na jeho přání poté, co jim několik let tvrdil, že jeho tělo po smrti zmizí, je ve hře další znalecký posudek.

Tentokrát obhajoba penzistky oslovila lékaře z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v čele s psychiatrem Jiřím Rabochem, aby se vyjádřili, zda v době zabití vůdce byla obžalovaná žena plně při smyslech. Již dříve někteří ze znalců totiž dospěli k závěru, že Irena S. trpěla bludnými představami, a tudíž nebyla trestně odpovědná.

To nyní potvrzuje nový revizní posudek, jak během jednání uvedl advokát Martin Sadílek. „Jde o zcela zásadní důkaz. Obžalovaná Irena S. měla rozpoznávací a ovládací schopnosti zcela vymizelé,“ řekl. To by znamenalo, že by ji soud mohl zcela zbavit obžaloby. Zda soudkyně důkaz připustí, zatím nerozhodla.

Názor Höschla? Zamítnuto

Posudky na zdravotní stav obou žen existují již tři. Jeden z přípravného řízení, který dospěl k závěru, že ženy netrpěly bludy, druhý zadaný obhajobou s opačným závěrem a nově revizní posudek objednaný soudním senátem.

Také v něm - na rozdíl od nového posudku - lékaři z Hradce Králové dospěli k závěru, že ženy nevývratnými představami - bludy - netrpěly. V pátek to opět zopakovali za ohrádkou pro svědky.

Svá tvrzení opírali především o učebnici psychiatra Cyrila Höschla, že v případě náboženské víry nelze diagnostikovat indukovanou poruchu s bludy.

Obhajoba ale v mezičase Höschla oslovila a ten takový výklad jeho dřívějšího odborného textu razantně odmítl.

„Uvedená definice v učebnici, jímž jsem spoluautorem, je formulována tak, aby odlišila víru od bludů, od omylu, od lži, což jsou základní kategorie, které musí rozlišovat každý student medicíny a psychologie. To v žádném případě neznamená, že pohybuje-li se nějaká patologie v prostředí náboženské komunity, že by nemohla být bludem,“ vyjádřil se uznávaný psychiatr.

Takový důkaz však soudní senát obratem odmítl, protože již má prý dostatečný vhled do problematiky psychiatrie.

Neoprávněný posudek?

Obhajoba se navíc snaží, aby se celý revizní posudek ze soudního řízení vyloučil. Znalecký ústav Fakultní nemocnice Hradec Králové, který ho zpracoval, totiž není podle obhajoby vůbec oprávněný provádět znalecké zkoumání v oboru klinické psychologie, jak si soud vyžádal.

I z databáze znaleckých oprávnění vyplývá, že disponuje ‚licencí‘ pouze pro obor psychiatrie

Nemocnice proto přibrala k vypracování konzultanta z Ostravy, ale to je podle obhájců nezákonný postup. Konzultant totiž nesmí vypracovávat tak velkou část posudku.

Advokáti navíc tvrdí, že posudek nesplňuje formální ani obsahové požadavky, aby mohl být vedený jako revizní.

Takové námitky pak překvapily státní zástupkyni Janu Murínovou, která již měla připravenou závěrečnou řeč a chtěla, aby se celé dokazování uzavřelo. „Považuji za problém, že obhajoba to vytasí na samém konci řízení. V tuto chvíli nejsem schopná na to reagovat dostatečně erudovaně. Za mě je to obstrukční jednání,“ je přesvědčená žalobkyně.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Další jednání, během kterého vystoupí autoři revizního znaleckého posudku obou žen z oblastí psychiatrie a psychologie, je nařízeno na 10. června 2024. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.