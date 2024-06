Soud nechal sestavit posmrtný psychologický profil léčitele a vůdce kutnohorské sekty Richarda Šiffera. Z jeho vraždy jsou obžalované dvě ženy, které tvrdí, že nejednaly z vlastní vůle, ale že plnily pokyny usmrceného. Vypověděly, že léčitel nad nimi měl absolutní moc. Obhájci kritizují znalce za to, že k sestavení Šifferova psychologického profilu využil jen malou část podkladů, které měl k dispozici. Kutnohorská sekta Praha 5:00 9. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vůdce kutnohorské sekty Richard | Zdroj: iROZHLAS.cz Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Narcistická a na moc orientovaná mentalita.‘ Znalec popsal léčitele Šiffera, jeho nahrávky si ale neposlechl

„Osobnost byla hrubě nevyrovnaná. V jejím nastavení hrála významnou roli potřeba moci a všechny jeho aktivity a způsoby zacházení se svým okolím byly výrazně syceny touto potřebou moci. I z dalších dokladů je zřejmé, že se svými myšlenkami a instrukcemi okolí zacházel účelově,“ shrnul osobnost Richarda Šiffera znalec v oblasti psychologie Petr Vavřík.

Závěry posmrtného psychologického profilu odprezentoval na minulém soudním líčení s dvěma ženami, které jsou obžalované z Šifferovy vraždy. Penzistka Irena S. a zubařka Magdalena Š. se hájí tím, že jednaly podle pokynů usmrceného. A že byly pod tak silným vlivem svého vůdce, že mu nebyly schopné ani v tomto odporovat. V případě odsouzení jim hrozí nejméně 12 let vězení.

Znalec Vavřík uvedl, že kutnohorský léčitel měl dvě polohy. Jednu, kdy se choval extrémně sebejistě, dominantně a charismaticky ovlivňoval životy druhých. Na druhé straně měl ale chvilky, kdy se choval úzkostlivě, křehce a vyhýbal se zodpovědnosti.

„V osobní historii poškozeného pak byla jeho narcistická a na moc orientovaná mentalita specificky podpořena jeho nepochybně nadprůměrnou inteligencí, jeho charismatickým imagem s praktickými sociálními, manipulátorskými a sugestivními dovednostmi,“ napsal Vavřík do posudku o vyučeném kuchaři.

Vůdce kutnohorské sekty podle něj netrpěl bludy, když o sobě prohlašoval, že je Bůh, nebo když se vydával za jiné nadpřirozené bytosti. Byl podle něj ale hrubě nevyrovnaný a vše dělal kvůli svým egoistickým potřebám.

Nahrávky vynechal

Jak ale z jeho výslechu před soudem vyplynulo, k sestavení takového profilu využil jen zlomek dokumentů ze spisu, který měl k dispozici. Svá tvrzení opřel zejména o výslechy obžalovaných.

„Vycházel jsem z výpovědí obžalovaných. Jinak u toho, co se tam dělo, jsem nebyl. To všechno pro mě byly věci, které dotvářely základní obraz jeho osoby z bezprostředního podání obžalovaných. A samozřejmě i z celého příběhu, který je dokumentován a který je nutno vztáhnout také k jeho psychologickým kvalitám,“ vysvětloval v ohrádce pro svědky.

K dispozici přitom měl i autentické tajně pořízené nahrávky, které zachytily jeden celý den léčení v kutnohorském bytě na začátku roku 2022, tedy několik měsíců předtím, než Šiffer zemřel.

Léčitel na nich vedl rozhovory se svými klienty na různá témata a dával jim rady: jak správně investovat, jak mají cvičit, jak sázet květiny.

Kromě toho jim ale vyprávěl i o tom, že má všemožné nadpřirozené schopnosti.

Například že se nepotí. „Já se neumím potit. To je úplně něco jiného. Když vidíš třeba moje povlečení, to není pot. To je něco, něco. Je to něco, já nevím, jak to nazvat, jsou to prostě jiné látky. Ty se zpotíš, smrdíš, prostě pot. Já mám úplně něco jiného, nevím, jak to popsat,“ tvrdil například jedné skupině, kterou hromadně léčil.

Znalec ale nic z toho neslyšel. „Profil jsem napsal v době, kdy jsem byl ve Spojených státech, a v té době jsem ten spis neměl. Ale měl jsem ho v době předtím. Dostudoval jsem si věci potom, ale už jsem neměl další důvody měnit poznatky,“ tvrdil zpočátku. Později přiznal, že žádný autentický materiál, tedy nahrávky, ale i textové zprávy a e-maily, nestudoval.

Jestli byla součástí podkladů pro vypracování posudku i Šifferova soukromá korespondence, si již nevybavoval. „Na to si už nevzpomínám. Profil je jediným celkem. Můžete mi najít nějakou věc, která nesedí, já vám to obhájím, nebo řeknu, ano, máte pravdu, mýlil jsem se. Ale tímto způsobem já neumím argumentovat,“ odpověděl advokátům na jejich dotazy.

Líčení bude pokračovat v pondělí, kdy se soud vrátí k výslechu ještě druhého z dvojice znalců, psychiatra Ladislava Hosáka. Před soudem by měl přednést své závěry ohledně obžalovaných zubařky Magdaleny a penzistky Ireny, pozornost se pak bude zaměřovat především na to, zda při usmrcení léčitele Šiffera trpěly bludy.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Další jednání, během kterého vystoupí autoři revizního znaleckého posudku obou žen z oblastí psychiatrie a psychologie, je nařízeno na 10. června 2024. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.