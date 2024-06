Bitva o bludy. Znalce vyslýchali kvůli vraždě vůdce sekty přes 3 hodiny, přijet k soudu musí znovu

Projednávání smrti kutnohorské léčitele se od výslechů svědků přesunulo na znalecké zkoumání obžalovaných. Městský soud v Praze ani napodruhé nedokončil výslech psychiatra Ladislava Hosáka z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ve svém posudku totiž došel k závěru, že obě obžalované z vraždy byly v době činu příčetné. Kutnohorská sekta Praha 17:57 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svou obhajobu postavila zubařka Magdalena na tom, že si Richard svou smrt přál a dlouhodobě ji týral | Zdroj: koláž iROZHLAS.cz

Soud nechal v Hradci Králové vypracovat revizní znalecký posudek na zdravotní stav obžalovaných zubařky Magdaleny Š. a penzistky Ireny S. Lékaři se měli vyjádřit k tomu, zda ženy při zabití vůdce sekty trpěly takzvanými indukovanými (předanými) bludy. Jinými slovy, zda byly příčetné.

K tomu by ale museli prokázat, že i zemřelý kutnohorský léčitel Richard Šiffer trpěl bludy, tedy nepravdivými přesvědčeními chorobného původu. To si ale znalci nemyslí, i když je už obecně známo, že o sobě vůdce sekty prohlašoval, že je bůh.

Všechny tato jeho tvrzení ale podle nich vedla k jednomu: aby maximalizoval svůj prospěch. „Jemu šlo hlavně o to, aby měl charisma a byl uctívaný. Pro něj byla strašná představa, že dojde ke ztrátě charisma a bude obviněný. Přijde mi to zcela logické. Bál se oční vady, pak ho opustily dvě přítelkyně, pak došlo ke dvěma úmrtím. Do té doby to bylo úspěšné, pak to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ vysvětloval psychiatr Hosák před soudem.

Své závěry opírá o to, že Šiffer své teorie měnil a navíc se jednalo o náboženství. V takovém případě pak podle něj nemůže uvažovat o bludech. „Většina planety by musela být považována za bludnou,“ je přesvědčený s narážkou na etablovaná náboženství. Mezi například křesťanstvím nebo hinduismem a výplodům kutnohorského vůdce pak Hosák nevidí rozdíl.

Změnou názorů měl na mysli například to, že Richard o sobě prohlašoval, že je Ježíš, Duch svatý i Otec. S tím obhajoba nesouhlasí. „Nejsem žádný religionista, ale vím, že takto je v náboženství označovaná jedna osoba,“ namítal jeden z obhájců Martin Sadílek.

Svá tvrzení znalec opíral například o to, že obžalovaná Magdalena Š. byla po zabití léčitele v psychiatrické léčebně a ani tam neupozornili na možnou poruchu s bludy.

V průběhu hlavního líčení ale vyplynulo, že to se to v propouštěcí zprávě objevilo. „(...) s prakticky odeznělou bludovou poruchou,“ citovala ze zprávy obhájkyně Tereza Sejkorová Benešová.

Ještě na začátku jednacího dne se obhájci snažili líčení odročit, protože jim ani přes urgence soud neposlal přepsané protokoly z dřívějšího výslechu a nemohli se tak připravit. To ale soudkyně Daniela Sarah Sotolářová odmítla s tím, že městský soud je v personální krizi a podobná situace je i u dalších kauz.

Nakonec ani tří a půl hodinový výslech znalce nevnesl do případu jasno a soudkyně ho předvolala i na další jednání, které se koná 21. června.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Další jednání, během kterého vystoupí autoři revizního znaleckého posudku obou žen z oblastí psychiatrie a psychologie, je nařízeno na 10. června 2024. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.