‚Nereprezentuji Tálibán.‘ Afghánští velvyslanci dva roky po pádu Kábulu řeší, co dál a jak to zaplatit

Dvacet let v Afghánistánu

Vše začalo 11. září 2001, kdy čtyři letadla unesená členy teroristické organizace Al-Káida narazila do různých cílů v USA: dvě do Světového obchodního centra na Manhattanu, jedno do sídla amerického ministerstva obrany a jedno se po boji na palubě zřítilo do pole v Pensylvánii. Pravděpodobným cílem byl Bílý dům ve Washingtonu.

Spojené státy záhy vyhlásily „globální válku proti terorismu“ a už 7. října zahájily invazi do Afghánistánu, kde vládnoucí Tálibán odmítl vydat strůjce dosud nejsmrtelnějších teroristických útoků Usámu bin Ládina.

Česko se k mezinárodní vojenské koalici připojilo o rok později a v roce 2002 se boty prvních českých vojáků dotkly afghánské půdy (konkrétně šlo o vojenské zdravotníky, později i o příslušníky speciálních sil, pyrotechniky a další). Za dvacet let zemí přezdívanou „hřbitov velmocí“ prošlo více než deset tisíc příslušníků české armády a 14 z nich položilo v boji s terorismem život.

Dvacetileté vojenské angažmá mezinárodní koalice vedené USA v zemi se uzavřelo před dvěma lety v srpnu. O stažení vojsk bylo rozhodnuto ještě za prezidentování Donalda Trumpa, kdy v únoru 2020 došlo k podpisu mezi USA a představiteli Talibanu o odchodu koaličních vojáků. Zástupci afghánské vlády k jednání přizváni nebyli. Nový americký prezident Joe Biden odchod Spojených států potvrdil.