Turecko dál útočí na Afrín. Při náletech zahynulo 36 provládních syrských vojáků

Podle Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR) je to za poslední dva dny třetí útok na provládní síly. Ty vstoupily do Afrínu minulý týden, aby podpořily kurdské milice YPG, jež se snaží odrazit ofenzivu, kterou v Afrínu vede turecká armáda a s ní spojené syrské milice.

Turecko zahájilo ofenzivu proti syrským Kurdům 20. ledna. Jejím cílem je vytlačit z pohraničního Afrínu milice YPG, které Ankara řadí k teroristům.

Images of Kurdish fighters from the battle of Afrin. pic.twitter.com/ZPUvmFsooh