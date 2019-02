Babiš navštívil misi na Sinaji, kde působí 13 českých vojáků. Pro armádu chce víc přepravních letadel

Český premiér Andrej Babiš (ANO) využil nedělní cesty na summit Evropské unie a Ligy arabských států (LAS), aby navštívil základnu mezinárodní pozorovací mise MFO nedaleko egyptského letoviska Šarm aš-Šajch. Působí zde také 13 českých vojáků, kteří podle Babiše na Sinajském poloostrově Česku dělají dobré jméno. Premiér rovněž hovořil o potřebě rozšířit počet transportních letadel CASA ve službách české armády, které slouží i zahraničním misím. Šarm aš-Šajch (Egypt) 18:22 24. 2. 2019 (Aktualizováno: 19:24 24. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) na základně mezinárodní pozorovací mise MFO | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Premiér Andrej Babiš navštívil základnu South Camp MFO,“ uvedl na svém twitterovém účtu Úřad vlády ČR.

Babiš za vojáky zamířil ihned po přistání v Šarm aš-Šajchu kolem 10.00 SEČ. Čekala zde na něj mimo jiné ukázka transportního letounu CASA české armády, který na sinajské základně dlouhodobě slouží. Zástupci médií do South Campu nemohli.

„Musím říct, že jsem byl velice hrdý na naše vojáky, protože mají skvělou pověst, je to vlastně nejefektivnější jednotka. Dokonce nás to ani nestojí tolik peněz,“ řekl později Babiš o české účasti na misi MFO. Má za to, že by měla pokračovat, protože je to „strategicky i politicky“ důležité.

Mezinárodní mise podporovaná 19 zeměmi na východě Egypta dohlíží na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem.

South Camp je sídlem velitelství mise a slouží jako logistické a operační centrum aktivit MFO ve východní části Sinajského poloostrova.

Babiš kromě potřeby zachovat českou účast na operaci MFO hovořil také o možnosti získat pro armádu další letadla CASA. „My máme jenom čtyři stroje, potřebujeme víc. Dostal jsem informaci, že jsou teď dva na prodej za nějakou lepší cenu,“ řekl premiér s tím, že dvojici letounů se Česko bude snažit zakoupit.

Andrej Babiš s vojáky na misi MFO | Zdroj: Úřad vlády ČR