‚Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok 2050?‘ Evropská média zaujal Babišův výrok o emisích

Česko na čtvrtečním summitu Evropské unie svým postojem - společně s Polskem a Maďarskem a Estonskem - zabránilo přijetí závěru, jenž měl členské země vyzvat k dosažení emisní neutrality k roku 2050. Evropská média zaujalo vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž ještě před začátkem summitu kritizoval ambici plánovat do roku 2050. „Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok padesát, jenom proto, že je tu teď taková klima atmosféra," prohlásil.

Formulace o dosažení emisní neutrality do roku 2050 nakonec v závěrečném prohlášení skončila pouze v poznámce pod čarou, a to s dodatkem, že to tak má být „podle velké většiny členských zemí“.

„My máme cíl do roku 2030, dnes jsme 2019. Pro mě je tady velký tlak mluvit o cíli 2050, nevím proč,“ uvedl český premiér ještě před začátkem summitu.

Podle něj se jedná o „absurdní situaci“ a nedovede si představit, že v roce 2050 v Evropě nebudou žádné emise, „žádná auta na spalovací motory, sváření, spalování plynu“. Míní, že je nutné myslet na hospodářství, ekonomiku a na zaměstnanost.

„Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok padesát, jenom proto, že je tu teď taková klima atmosféra,“ vyjádřil se Babiš. Podle něj je nutné, aby emise snižovali všichni, ne pouze státy EU.

Český premiér také uvedl, že unie by se měla spíše soustředit na realistické, krátkodobější klimatické cíle stanovené k roku 2030. Nový závazek podle něj nesmí ohrozit české hospodářství ani zaměstnanost. ČR by si rovněž chtěla nadále sama rozhodovat o energetickém mixu, dodal.

Komplikace pro lídry

Vyjádření zaujalo evropská média, jež citují Babišovu otázku „Proč bychom měli rozhodovat 31 let dopředu, co se bude dít v roce 2050?“.

Deník The Guardian Babišův výrok doplňuje informací, že „tři středoevropské země (Polsko, Maďarsko a Česko, pozn. red.) se tvrdě postavily proti tomu, aby se objevila jakákoliv zmínka v závěrečném komuniké“.

Svým postojem tak podle listu zkomplikovaly snahy evropských lídrů, jako jsou německá kancléřka Angela Merkelová či francouzský prezident Emmanuel Macron, aby se EU mohla na zářijovém klimatickém summitu OSN prezentovat jako „jednotný a ambiciózní hráč“.

Slova Andreje Babiše dále ve svých materiálech zmiňují britské deníky Independent a The Telegraph. Všímají si jich také německý Der Spiegel či francouzský Le Figaro.