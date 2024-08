Babiš není Fico, demontáž demokracie jako na Slovensku u nás nehrozí, říká bývalý ministr

Do politiky vstoupil jako lídr Křesťanskodemokratické strany počátkem 90. let, pak se v ní pohyboval za ODS a Unii svobody. „Vláda by neměla strašit, ale radši vysvětlovat a přesvědčovat,“ myslí si Ivan Pilip, bývalý ministr financí a bývalý viceguvernér Evropské národní banky v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 15:28 20. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jestli chcete vyhrát volby, musíte lidi přesvědčit, ne označit za nepřítele,“ říká Pilip. Slova vládního koordinátora pro strategickou komunikaci Otakara Foltýna o s****ch, jak označil zastánce režimu Vladimira Putina v Rusku, jsou podle něj nešťastná.

Pokud by příští volby nevyhrála vládní koalice, je podle Pilipa pravděpodobné, že se česká politika otočí po vzoru té slovenské pryč od Evropské unie. Další vývoj podobný tomu na Slovensku ale prý nehrozí. „Do toho, co se děje na Slovensku, se tady nemůžeme dostat s žádnou myslitelnou vládní kombinací,“ říká.

Připomíná také, že vláda Andreje Babiše (ANO) nikdy neporušila demokracii v této zemi. „Andrej Babiš není Robert Fico a ani SPD není srovnatelná s lidmi, jako je Andrej Danko a jeho SNS,“ ujišťuje Pilip.

ANO se nyní nově vydefinovalo zakotvením u Patriotů pro Evropu, frakce v Evropském parlamentu, kterou spoluzaložilo s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Podobným směrem by podle Pilipa šla i česká zahraniční politika, pokud by příští sněmovní volby znovu ANO vyhrálo. „Jsou u dalších sil, které mají jiné názory než současná vláda,“ popisuje.

Pilip to považuje za nešťastné, ale nemyslí si, že by po příštích sněmovních volbách nastala demontáž demokracie. Poukazuje také na to, že ani v předchozích letech Babišovy vlády tu nebyly podobné tendence jako na Slovensku.

‚Radši ukázat program‘

Za problém poslední doby považuje exministr až přílišné soustředění na rétoriku „anti-Babiš“. I když má k hnutí ANO výhrady, považuje ho za relevantní politickou sílu, se kterou je třeba počítat.

Mnohem efektivnější by podle něj bylo místo strašení lidem nabídnout program a ukázat jim, že s jinou než Babišovou vládou jim bude lépe.

Dokáže si taky představit situaci, kdy by bylo pro mezinárodní postavení České republiky lepší, aby byla některá ze současných vládních stran součástí koalice s ANO, než aby s ním vládla některá z extremistických stran.

Zároveň si ale také myslí, že je taková situace málo pravděpodobná, kvůli současné vyhrocenosti politické scény. „Je taky paradox, že spousta politiků ANO jsou bývalí členové ODS,“ dodává.

Má dnes ještě nějaké politické ambice? Sleduje jako bývalý ministr financí, co se děje v tomto rezortu za ministrování Zbyňka Stanjury (ODS)? A jakou roli hrála ve vydání kontroverzní knihy Nevratné poškození v jeho nakladatelství jeho víra? Poslechněte si celou Osobnost Plus v úvodu článku.