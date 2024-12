‚Toto musí být poslední smutné Vánoce.‘ Do Betléma kvůli válce v Pásmu Gazy nejezdí tursté

Vánoční oslavy v Betlémě, kde katolíci a další křesťané věří, že se narodil Ježíš, i letos poznamenala válka v Pásmu Gazy. Ve srovnání s předválečnými roky byly oslavy výrazně střídmější a do města, které se nachází na Západním břehu Jordánu, přicestovalo jen minimum lidí ze zahraničí, napsaly agentury AFP a AP. Při tradičním pochodu na Štědrý den skautové vyzývali ke konci bojů. Betlém 7:07 25. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční oslavy v Betlémě | Foto: Mamoun Wazwaz | Zdroj: ČTK / imago stock&people

Vedení města druhým rokem po sobě nenechalo postavit na náměstí Jesliček vánoční strom a omezilo na naprosté minimum jinou vánoční ozdobu. Ve městě, kam před válkou přijížděly ze zahraničí tisíce návštěvníků, bylo na Štědrý den výrazně méně lidí, než v předchozích letech. Propad cestovního ruchu silně dopadá na celou ekonomiku města.

„Tyto Vánoce musí být poslední, které jsou tak smutné,“ řekl při půlnoční mši latinský patriarcha v Jeruzalémě Pierbattista Pizzaballa, který je nejvýše postaveným představitelem katolické církve v oblasti. Pizzaballa před několika dny navštívil i jedinou katolickou farnost v Pásmu Gazy.

„V Pásmu Gazy jsem viděl, co bylo zničeno, chudobu, katastrofu. Ale viděl jsem i život. Oni to nevzdali. A ani vy to nesmíte vzdát,“ řekl několika stovkám shromážděných věřících Pizzaballa.

V průvodu skautů městem byly vidět transparenty jako „chceme život, ne smrt“ či „zastavte hned genocidu v Pásmu Gazy“, jež odkazovaly na válku mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. Ani letos však průvod neměl obvyklý hudební doprovod.

Na Západním břehu Jordánu se válka v Pásmu Gazy mimo jiné projevuje častějšími zásahy izraelských bezpečnostních složek, které tvrdí, že provádějí operaci proti terorismu. Po loňském 7. říjnu, kdy palestinské teroristické hnutí Hamás zaútočilo na izraelské území u Pásma Gazy, podle palestinských úřadů zemřelo na Západním břehu Jordánu přes 800 lidí, které zabily izraelské bezpečnostní složky či izraelští osadníci. Vedle toho zemřelo i 25 izraelských vojáků a osadníků, napsala agentura AFP.