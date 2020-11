Bílý dům jako ráj škůdců? Po švábech či krysách je sídlo amerického prezidenta zamořeno mouchami

Poslední dva prezidenti Barrack Obama a Donald Trump jsou v drtivé většině věcí zcela odlišní, co se však týče života v Bílém domě, měli jednu věc společnou – mouchy. Na YouTube existuje hned několik videí prezidenta Obamy, jak se snaží tento druh hmyzu odhánět. Na mouchy si několikrát stěžoval i dosluhující prezident Trump, který své podřízené instruoval, ať do některých kanceláří a dalších místností nainstalují různé lampy proti hmyzu. Washington 12:14 20. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Různí zvířecí škůdci trápí americké prezidenty odnepaměti. V polovině 80. let 19. století krysa v Bílém domě málem snědla oblíbeného kanárka první dámy USA Frances Clevelandové, jak popisuje kniha Real Life at the White House: Two Hundred Years of Daily Life at America’s Most Famous Residence (Opravdový život v Bílém domě: Dvě stě let běžného života v nejslavnější americké rezidenci).

Člen prezidentova personálu tehdy uvedl, že až do nastěhování do Bílého domu „nevěděli, že existuje tolik druhů švábů“.

Deník Washington Post v roce 1991 odhalil, že za vlády prezidenta Geralda Forda v 70. letech vystrašila přítomná myš Radu národní bezpečnosti natolik, že řada z přítomných z místnosti vyběhla ven.

Bílý dům se v poslední době snažil najít efektivní řešení v boji s otravným hmyzem. Jak ale říká pro Popular Science etymoložka Katy Prudicová z Arizonské Univerzity, hubení se musí zacílit přesně na ty druhy, které v rezidenci amerických prezidentů jsou. Plošná řešení nefungují. „Kdykoliv chcete hubit škůdce, musíte o tom pořádně přemýšlet,“ říká.

O jaký druh jde?

Nejběžnějším druhem mouchy, který terorizuje i Bílý dům, je moucha domácí. „Samice mouchy domácí neustále hledají rozpadající se organickou hmotu – jako je staré jídlo či výkaly. Jakmile to najdou, mohou naklást vajíčka, které dorostou do červů, odletí jako mouchy a ty zase nakladou další vajíčka,“ popisuje Cara Gibsonová, další etymoložka z Arizonské Univerzity.

Prudicová se svou kolegyní ale na základě videa, na kterém Obama dokázal mouchu plácnutím zneškodnit, nesouhlasí a přichází s odlišným názorem. „Podle videa to vypadalo na větší a pomalejší mouchu, zřejmě druh Pollenia rudis.“

Bzučivka zadní se vyznačuje pomalejším, až lenivějším tempem létání. Je větší než moucha domácí a jde ji snadněji zabít rukou. Má také odlišnou reprodukční strategii – vajíčka klade do půdy. Když se larva vylíhne, hledá žížalu, kterou následně zaživa sežere, zakuklí se a následně se vylíhne dospělý jedinec.

Není zcela vyloučeno, že Bílý dům trápí ještě jiný druh much. Dokud ale nedojde k identifikaci druhu, jsou opatření proti nim bezzubá.