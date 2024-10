Boj o Bílý dům? Donald Trump si už teď připravuje půdu pro to, kdyby to nedopadlo, říká amerikanista

Za necelý měsíc by měl být znám nový prezident nebo prezidentka Spojených států amerických. Amerikanista Jiří Pondělíček v pořadu Jak to vidí... na Dvojce přibližuje, jak moc do předvolebního klání zasahuje přírodní živel, a vysvětluje, jakou roli sehraje při hlasování politika izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jak to vidí... Praha 15:52 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Foto: Ryan Garza/USA TODAY NETWORK | Zdroj: Reuters

Američtí voliči by si bez pochyby další televizní debatu prezidentských kandidátů zasloužily, účast v pořadu CNN 23. října však přislíbila jen Kamala Harrisová. Její výzvy směrem k Donaldu Trumpovi zatím zůstávají bez odpovědi. I to tedy dává tušit, že finále bude velmi vyhrocené a plné emocí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: amerikanista Jiří Pondělíček. Moderuje Zita Senková

„Ať už ale vyhraje kdokoli, bylo by záhodno, aby se vrátila schopnost spolupracovat, protože to je to, na čem americký politický systém stojí. Často stál v čele prezident, který neměl podporu v Kongresu. Namátkou třeba Donald Reagan, který byl i přesto schopen prosadit značné reformy, protože se demokraté a republikáni dokázali dohodnout. To dnes ale bohužel nefunguje a najít společnou řeč je komplikované,“ hodnotí v pořadu Jak to vidí... amerikanista Jiří Pondělíček.

Bude se opakovat Kapitol?

Podle aktuálních předvolebních průzkumů by se příští americkou prezidentkou mohla stát demokratka Kamala Harrisová. Její náskok před druhým kandidátem je však v mnoha amerických státech téměř mizivý. Obavy z těsného souboje, který mohou provázet nepokoje, už vyjádřil i prezident Joe Biden.

Kdo by vyhrál americké volby, kdyby se konaly dnes? Podívejte se na aktuální predikce podle průzkumů Číst článek

Otázkou podle Pondělíčka ale je spíše to, co se stane po volbách, zejména s ohledem na to, co se dělo v roce 2020, kdy princip a rituál pokojného předání moci úplně nefungoval.

„Donald Trump se tehdy snažil svoji prohru nejprve napadnout u soudu, na což měl legitimní právo. V momentě ale, kdy ho soudy odmítly a výsledky ztvrdily jednotlivé státy, byly jeho aktivity už přes čáru. A vypadá to, že si Donald Trump připravuje půdu pro podobné vystoupení i teď, byť samozřejmě není prezidentem, takže nemá pod palcem ministerstvo spravedlnosti a další úřady, které by mu v tom mohly pomoci. Ale minimálně už dopředu snaha delegitimizovat výsledek voleb, pokud pro něj nebude dobrý, tam je patrná už teď. Vlastně je úplně analogická k tomu, co dělal Trump v roce 2020.“

Potraty, imigranti a rostoucí náklady na život

Harrisová je pro podporu Kyjeva. Nejednala by s Putinem o míru bez účasti Ukrajiny Číst článek

Stěžejními tématy nadcházejících voleb jsou ekonomika, imigrace a potraty. „Ekonomika ale hraje prim, což je dáno tím, že i když inflace klesla, voliči velmi citelně vnímají zvýšení životních nákladů za poslední tři roky. Bidenově administrativě v tomto moc nepomáhají ani jiná pozitivní čísla z ekonomiky. Nepomohlo snížení úrokových sazeb, které ohlásil FED, nepomohla ani pozitivní zpráva o zaměstnanosti za měsíc září, kdy se v Americe vytvořilo čtvrt milionu pracovních míst navzdory předpokladu, který byl asi o 100 000 nižší.“

Významným tématem zůstává i imigrace, byť podle Pondělíčka bezprostřední krize už pominula a čísla lidí, kteří do Ameriky přicházejí, z rekordů spadla. „Roli ale hraje kumulativní efekt, to, kolik lidí v posledních letech přišlo, a to, jak se systém pod jejich náporem hroutí. Samozřejmě to není vina jenom administrativy, exekutivy, peníze na to musí vyčlenit legislativa, ale voliči to prostě zkrátka logicky připisují prezidentovi, který je u moci. Proto spíše toto téma nahrává republikánům.“

Potraty jsou pak naopak téma, na kterém bodují demokraté. „A právě z tohoto pohledu si myslím, že bude hodně záležet na tom, komu se podaří prodat lépe ekonomickou agendu...,“ dodává Jiří Pondělíček.