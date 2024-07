Britští konzervativci otevírají nominace na nového předsedu. Nahradí Sunaka, který po volbách odstoupil

Britská Konzervativní strana jmenuje svého nového předsedu či předsedkyni na začátku listopadu. Napsal to v pondělí list The Times. Strana, která vedla zemi 14 let, dosáhla na začátku tohoto měsíce v parlamentních volbách nejhoršího výsledku ve své historii. Tehdejší konzervativní premiér Rishi Sunak v reakci oznámil, že odchází z čela strany.

Londýn 22:19 22. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít