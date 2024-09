Bulharští pohraničníci jsou brutální k uprchlíkům a zastrašují Frontex. Jednoho mladistvého postřelili

Příslušníci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, zkráceně Frontex, jsou zastrašováni svými bulharskými kolegy. Ti na ně údajně tlačí, aby nevypovídali o nepřípustném chování bulharských pohraničníků k migrantům, jehož jsou na podpůrných misích v tamním pohraničí opakovaně svědky. Píše o tom server Balkan Insight. Svět ve 20 minutách Sofie 8:27 15. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušníci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž jsou zastrašováni svými bulharskými kolegy. Ti na ně údajně tlačí, aby nevypovídali o nepřípustném chování bulharských pohraničníků k migrantům (ilustrační foto) | Foto: Burhan Ozbilici | Zdroj: ČTK / AP

Reportéři nevládní organizace Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) mají k dispozici dokumenty, podle kterých na bulharsko-turecké hranici skutečně dochází k násilnému a nezákonnému vytlačování přicházejících uprchlíků zpět do Turecka. A to ještě před tím, než vůbec dostanou šanci požádat o azyl.

Jeden z bulharských důstojníků se svému kolegovi z Frontexu údajně svěřil, že je mu vytlačovaných lidí líto, plní ale rozkazy nadřízených, podle kterých má obrátit zpátky všechny Tálibánce.

Tento výraz přitom bulharští pohraničníci používají plošně pro všechny migranty a uprchlíky, kteří se pokouší hranici z Turecka překonat.

Na členy Frontexu je ze strany jejich kolegů vyvíjen nátlak, aby o nelegálních a brutálních praktikách nepodávali hlášení, přestože jde o jejich povinnost. Tlak je natolik silný, že Frontex dokonce přistoupil ke stažení několika důstojníků, kteří se rozhodli promluvit, a to kvůli obavám o jejich bezpečnost.

Nezavírat oči

Zjištění BIRNu vyvolalo otázky na Hanse Leijtense, který převzal Frontex coby výkonný ředitel v březnu loňského roku. Sliboval tehdy, že agentura nikdy nebude zavírat oči před násilnostmi na hranicích unie.

Nutno podotknout, že Leijtens nahradil svého předchůdce v roce 2022 právě kvůli kauze vytlačování migrantů, ze kterého Frontex usvědčil Evropský úřad pro boj proti podvodům známý pod zkratkou OLAF. Tehdy se nelegální praktiky týkaly migrantů usilujících o překonání Středozemního moře.

Na letošním lednovém zasedání správní rady Frontexu varoval vysoký úředník Evropské komise a člen rady Henrik Nielsen před dalším poškozováním pověsti agentury. Vyplývá to ze zápisu ze zasedání, který agentura BIRN získala na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím.

Jahja Homsi vypráví

Jeden z příběhů, který se dostal až do jedné z celkem osmi „zpráv o závažných incidentech“, vypráví Syřan Jahja Homsi. Pracuje v největším bulharském přijímacím středisku pro uprchlíky a novinářům přiblížil situaci patnáctiletého syrského chlapce, který utíkal ze svého válkou zpustošeného rodného města Dajr az-Zaur. Bulharská pohraniční stráží ho postřelila.

Podle lékařských záznamů, které má BIRN k dispozici, mladík utrpěl střelné zranění pravého kyčelního kloubu při pokusu o nelegální překročení hranic. Zasažen byl gumovým projektilem.

Když se chlapec Homsimu svěřil, odvedl ho do nevládní organizace, pro kterou pracuje, a ta případ následně oznámila bulharskému ministerstvu vnitra, Státní agentuře pro uprchlíky a agentuře Frontex.

Mladistvý válečný uprchlík cestoval se skupinou asi dvaceti dalších migrantů. Celé dny strávili v tureckých lesích, kde hledali vhodné místo pro přechod a čekali na správnou chvíli. Do té doby byl chlapec podle svých slov už celkem devětkrát zatlačen zpátky do Turecka.

Po přechodu hranice se skupina poměrně rychle dostala do střetu s maskovanými ozbrojenými muži, kteří začali utíkajícím migrantům střílet pod nohy. Když chlapec na útěku upadl, člen pohraniční stráže na něj měl třikrát vystřelit a jednou střelou ho úmyslně zasáhnout do nohy.

Podle chlapcova svědectví pohraničníci strávili víc než hodinu diskutováním o tom, co s ním dělat, zatímco on ležel na zemi a trpěl bolestí. Nakonec ho převezli do nemocnice v přístavním městě Burgas, následně odeslali do detenčního centra v Ljubimci na jihu středního Bulharska a později do centra, kde se setkal s Homsim.

Bulharská policie novinářům incident na hranici potvrdila. V písemné odpovědi agentuře nicméně uvedla, že příslušníci nejprve pálili do vzduchu. Ke střelbě na jednoho z uprchlíků mělo dojít v sebeobraně až ve chvíli, kdy se pokusil na policistu zaútočit kamenem.

Ředitelka uprchlického centra v tomto případě kontaktovala přímo zmocněnce pro lidská práva při agentuře Frontex Jonase Grimhedena. Ten BIRNu potvrdil, že se případ projednává, vzhledem k probíhajícímu šetření se ale k věci nechtěl vyjadřovat.

Deset tisíc uprchlických skupin

Frontex na začátku roku 2022 posílil svou přítomnost v Bulharsku v rámci společné operace Terra. Jeho příslušníci se od té doby účastní společných hlídek s bulharskou pohraniční stráží v terénu, kde používají speciální techniku financovanou Evropskou unií.

V prvním kvartále letošního roku šéf Frontexu Leijtens dorazil k rušnému pohraničnímu přechodu Kapitan Andreevo na hranici mezi Bulharskem a Tureckem, aby tu provedl inspekční návštěvu. Vyjádřil tehdy podporu dlouho očekávanému vstupu Bulharska do schengenského prostoru a označil zemi jako důležitého partnera, bez kterého není možné vnější hranici sedmadvacítky úspěšně ochránit.

Podle dat shromážděných Bulharským helsinským výborem přitom jen loni došlo podél hranic Bulharska s Tureckem a Řeckem k násilnému vytlačení bezmála deseti tisíc uprchlických skupin. Akce se dotkly více než 174 tisíc lidí. Bulharské úřady však pokaždé důrazně odmítly taková obvinění.

Pokusy umlčet příslušníky pohraniční stráže agentury Frontex jsou podrobně popsány v osmi zprávách o závažných incidentech. Ti, kdo byli ochotní mluvit, podali svědectví o případech bití, vyhrožování, pronásledování nebo pokousání policejními psy.

Jedna ze zpráv popisuje incident ze září roku 2023, kdy byl člen Frontexu svědkem toho, jak skupina asi pětadvaceti lidí musí klečet před dvěma bulharskými důstojníky, přičemž pět z nich bylo donuceno svléknout se. Jejich věci byly následně zabaveny a spáleny, uzavírá server Balkan Insight.

