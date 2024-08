Katalánská policie číhá na Puigdemonta. Prohledala kanály, sklepy parlamentu i výběhy v zoo

Puigdemont se chce proplížit do parlamentu, až se tam bude hlasovat o novém předsedovi regionální vlády. Na katalánského politika a expremiéra regionu byl vydaný zatykač, protože je obviněný ze vzpoury a zpronevěry kvůli referendu o nezávislosti Katalánska.

Pokud by se Puigdemont v katalánském parlamentu opravdu nakonec objevil, znamenalo by to, že je ve Španělsku poprvé po sedmi letech v exilu v Belgii a ve Francii.

Expremiér Katalánska se po sedmi letech vrací do Španělska. Stále mu hrozí zatčení Číst článek

Aby se do sídla parlamentu nedostal, bude například otevřený jen jeden vchod a přístup budou mít jen akreditovaní novináři.

Bezpečnostní složky před jednáním hledají opravdu všude. Katalánská policie byla údajně i ve sklepech budovy a prohledala i výběhy zvířat v přilehlé zoo.

Tiskový úřad policie serveru Politico řekl, že jde o standardní proceduru před každým podobným politickým obřadem, přiznal ale, pokud by policisté narazili na někoho, na koho je vydán zatykač, zřejmě by byli povinni ho vzít do vazby.

Puigdemont ve středu na sociálních sítích napsal, že se musí účastnit čtvrtečního zasedání parlamentu. Ten by měl jednat o novém katalánském předsedovi vlády. V čele regionu by poprvé po 14 letech měl stanout člověk, který není představitel separatistických stran. Měl by se jím stát šéf katalánských socialistů Salvador Illa.

Chystané protesty

Puigdemontova strana Junts, která má druhý největší klub v katalánském parlamentu, už ohlásila, že bude chtít pozastavit jednání pléna, pokud bude Puigdemont při cestě do regionálního sněmu zatčený. To by mohl být problém, protože katalánští zákonodárci musí schválit nového premiéra do konce srpna, jinak se uskuteční nové volby.

Podle deníku El Nacional chystají Puigdemontovi příznivci v Barceloně ve čtvrtek ráno demonstrace. Protesty ale na stejnou dobu svolala v katalánské metropoli i krajně pravicová strana Vox, která Puigdemonta označuje za pučistu a defraudanta patřícího do vězení.

Amnestie pro separatisty

Španělsko v minulosti vyhlásilo pro katalánské separatistické politiky amnestii. Týkala se většiny separatistických katalánských politiků, ale neplatí na případ údajného zneužití veřejných peněz použitých pro uspořádání referenda, čehož se měl Puigdemont podle soudce dopustit. Soud to vnímá jako zpronevěru.

Zákon o amnestii začal platit letos v červnu a katalánští separatisti ho prosadili díky dohodě s vládní socialistickou stranou. Výměnou za to podpořili vznik španělské vlády premiéra Pedra Sáncheze.