Kam zmizel Zemanův čínský poradce? 'Vyšetřování stranou je tajný proces,' líčí sinolog

Poradce prezidenta Miloše Zemana a předseda čínské společnosti CEFC Jie Ťien-ming pozvání na inauguraci dostal, židle však zůstala prázdná. Jie nepřijel. „Pokud je skutečně vyšetřován, pak to má na starost zvláštní vnitrostranický úřad s názvem Centrální komise pro disciplínu. Je to v podstatě extralegální forma zatčení. A tajný proces," přiblížil ve čtvrtek pro Český rozhlas Plus sinolog Martin Hála.

Tomuto neveřejnému systému se říká šuang-kuej a znamená, že dotyčná osoba na několik týdnů až měsíců zmizí, nekomunikuje ani se svojí rodinou a nemá k dispozici právníka (více v obsáhlé zprávě Human Right Watch).

„Nikdo dokonce ani nesmí potvrdit, že je zadržován, jde o tajný proces,“ dodává Hála pro Interview Plus. Podle kancléře Vratislava Mynáře prezident Zeman o věci mluvil s čínskou velvyslankyní, ta mu ale informace o Jieho vyšetřování nepotvrdila.

Jie Ťien-ming je Zemanovým poradcem od roku 2015, pověřovací listiny mu už na jaře předal Mynář a další z prezidentových poradců Martin Nejedlý. Zveřejněno to ale bylo až na podzim téhož roku.

„Je zajímavá koincidence, že Jieho blízký spolupracovník Patrick Ho je ve Spojených státech obviněn z toho, že poslal předsedovi Valného shromáždění OSN Samu Kutesovi půl milionu dolarů poté, co se Jie Ťien-ming stal jeho čestným poradcem. To bylo také v roce 2015, vrhá to zvláštní světlo i na české jmenování,“ tvrdí Hála.

Příliš mnoho dluhů

Právě tato korupční aféra, ve které jde o uplácení hned několika afrických politiků představitelem CEFC, tak může být důvodem Jieho vyšetřování. Za vším ale můžou být i rozsáhlé investice společnosti v zahraničí.

„V posledních několika měsících v Číně probíhá velké tažení za oddlužení ekonomiky. A to zejména proti velmi viditelným investičním společnostem, které v zahraničí investují dosti bezhlavě na základě miliardových půjček od čínských státních bank a z ciziny,“ popisuje Hála.

To představuje riziko pro celý systém, úřady se proto snaží zadlužení snižovat. Jedním z opatření je omezení aktivit společností, jako je například CEFC, ale zjišťuje se i efektivita investic a zda nedochází k praní špinavých peněz. To je podle Hály jeden z možných důvodů Jieho vyšetřování.

Tajemný obr

CEFC je prý jedna z nejtajemnějších čínských společností, v řádu několika let vyrostla ve společnost s miliardovými zisky, která ovládá některá velmi důležitá průmyslová odvětví. Získala například státní zakázku na budování strategických ropných rezerv.

Také z hlediska majetku jde o jednu z největších firem v Číně a na světě, odhaduje se na v přepočtu asi půl bilionu korun. Vysoké jsou ale i její závazky, které Bloomberg odhaduje na téměř 400 miliard korun.

Hála rovněž připomíná, že CEFC je největším čínským investorem v České republice. „V roce 2015 tu nakupovali, co mohli. Kromě fotbalové Slavie to byla řada nemovitostí v Praze, Pivovary Lobkowicz a vstoupili i do mediální společnosti Empresa Media. Celkově ale to portfolio není příliš rozsáhlé, očekávání se nenaplnila,“ uzavírá.

(Český rozhlas Plus s Martinem Hálou hovořil ve čtvrtek 8. března, pozn. red.)

