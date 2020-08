Španělsko a Portugalsko bez turistů: V červnu tam přijelo jen mizivé procento návštěvníků

Do Portugalska v červnu přijelo v meziročním srovnání o 96 procent méně turistů, v případě Španělska byl pokles ještě větší a dosáhl 97,7 procenta. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnily statistické úřady těchto dvou zemí Pyrenejského poloostrova. Důvodem dramatického poklesu je podobně jako v případě dalších zemí pandemie nemoci covid-19. Madrid/Lisabon 15:43 3. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Život v době pandemie ve Španělsku (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Do Španělska, které patří v celkových počtech nakažených koronavirem SARS-CoV-2 i podle počtu úmrtí v souvislosti s covidem-19 mezi tucet nejhůře zasažených zemí, v červnu přijelo necelých 205 tisíc turistů. Loni v červnu to podle deníku La Vanguardia bylo 8,8 milionu.

Zachrání Španělsko letní sezonu? Nařízení Londýna je studená sprcha, nikdo neví, co bude, říká Češka Číst článek

Nejvíce turistů přijelo v červnu do Španělska z Francie (téměř 65 tisíc), druzí byli Němci (33 740). Nejnavštěvovanějším regionem bylo Katalánsko, které je přitom v této pandemii druhou nejvíce zasaženou oblastí Španělska. Do tohoto přímořského regionu, jehož metropolí je Barcelona, dorazila více než třetina (37,4 procenta) z celkového počtu turistů, kteří v červnu přijeli do Španělska. Až třetí - za Valencií - byly v tomto srovnání Baleárské ostrovy.

Také Portugalsko zaznamenalo kvůli pandemii covidu-19 v posledních měsících dramatický propad v zahraniční návštěvnosti. V červnu to bylo v meziročním srovnání o 96 procent, když do země přicestovalo zhruba 201 tisíc turistů, uvedl v pondělí místní statistický úřad.