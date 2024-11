Chci posílit partnerství s Afrikou a řešit migraci, řekl Síkela při ‚grilování‘ v Evropském parlamentu

Český kandidát na eurokomisaře Jozef Síkela chce posílit partnerství s Afrikou i s Latinskou Amerikou a hodlá řešit hnací motory nelegální migrace. Síkela to řekl ve středu během slyšení před europoslanci z Výboru pro rozvoj (DEVE), takzvaného grilování, které musí absolvovat každý navržený člen unijní exekutivy. Brusel 19:43 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tříhodinové slyšení Síkely začalo ve 14.30 v zaplněném sále Evropského parlamentu v Bruselu | Foto: Wiktor Dabkowski | Zdroj: Profimedia

Členové EP se českého kandidáta ptali zejména na to, jak chce vylepšit rozvojovou spolupráci a zajistit, že veškeré finance budou rozděleny efektivně a neskončí v nesprávných rukou. Několik dotazů se týkalo rovněž toho, jak bude jeho portfolio zasahovat do oblasti migrace a jak by mohla spolupráce s třetími zeměmi zabránit nelegálnímu přílivu migrantů.

Úvodní projev

Tříhodinové slyšení Síkely začalo ve 14.30 v zaplněném sále Evropského parlamentu v Bruselu. Český kandidát pronesl patnáctiminutový úvodní projev, po kterém mu otázky vždy během minuty kladou zástupci jednotlivých politických frakcí.

Síkela pak měl vždy dvě minuty na odpověď, kterou přednášel anglicky či německy. Jak poznamenal server Politico, chvílemi to vypadalo, že v němčině je jistější.

„V dnešním polarizovaném světě potřebujeme partnery. Jsem přesvědčen, že evropská nabídka světu je tou nejlepší, protože propojuje ekonomické cíle s lidskou důstojností a udržitelností,“ uvedl Síkela.

„Je před námi velký kus práce, musíme zkoncipovat strategii, jenž bude posilovat jak partnery, tak nás,“ dodal s tím, že „výzvy ho vždy motivovaly k dosažení lepších výsledků“.

Síkela má mít na starosti dohled nad evropskou mezinárodní spoluprací a rozvojovou politikou, podporu koordinace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy v oblasti rozvojové spolupráce a rovněž spolupráci s partnery při prosazování hodnot EU, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv.

Poslanci z výboru DEVE v minulosti kritizovali strategii Global Gateway (Globální brána), kterou má Síkela zaštiťovat. Vadila jim zejména nedostatečná komunikace či případy, kdy byly z peněz Global Gateway financovány projekty, které jako kontraktoři vyhrály čínské firmy.

Efektivní využití peněz

V úvodním projevu Síkela mimo jiné zdůraznil nutnost, aby veškeré projekty uskutečněné v rámci portfolia respektovaly lidská práva a zasazovaly se také o rovná práva žen. Investice by podle něj měly pomáhat s rozvojem nejpotřebnějších zemí.

„Postarám se o to, aby naše zdroje byly alokovány efektivně a aby riziko bylo minimalizováno,“ prohlásil český kandidát s tím, že ve funkci chce využít své rozsáhlé zkušenosti z ministerstva průmyslu a obchodu a z bankovního sektoru.

Síkela také několikrát zdůraznil, že se chce zaměřit právě na efektivní využití peněz evropských daňových poplatníků. Zástupce jednotlivých politických frakcí například zajímalo, jak český kandidát na eurokomisaře zaručí, že prostředky, které EU dává na rozvojovou pomoc, skončí tam, kde mají.

Síkela řekl, že je připraven využít všech oficiálních i neoficiálních způsobů ke kontrole a k diskuzi o tom, jak být transparentnější. Chce také více spolupracovat s nevládními organizacemi a dalšími institucemi, které pomohou s kontrolou.

Síkela řekl, že jeho první kroky budou směřovat do zemí s největšími problémy. Je podle něj potřeba identifikovat, kde je reálné dosáhnout změny a kde ne.

Například v Africe se podle něj podařilo uskutečnit několik úspěšných projektů, kritizoval ale, že dosud byla pomoc málo vidět v porovnání s Čínou nebo Ruskem.

„Čína ovšem neodvádí dobrou práci a Evropa si může počínat lépe. V některých zemích panuje z čínských aktivit obrovské zklamání," řekl český kandidát s tím, že jako ministr průmyslu navštívil řadu států.

„Zaznamenal jsem tam silné volání po větší evropské přítomnosti," dodal s tím, že Evropa musí nabídnout cenově přijatelné projekty a investice, které ale budou mít zároveň přesah a předčí nabídky Ruska či Číny. „Musíme rovněž lépe komunikovat, proč je naše nabídka lepší," doplnil.

Otázka migrace

Množství europoslanců se ptalo i na propojení portfolia mezinárodního partnerství a tématu migrace. „Musíme zajistit, že naše strategie bude řešit klíčové příčiny nelegální migrace," uvedl mimo jiné Síkela s tím, že právě prostřednictvím Global Gateway lze řešit hnací faktory nelegální migrace.

Důležité je podle něj zajistit v partnerských zemích udržitelný hospodářský rozvoj, podílet se na rozvoji zdravotní péče, tvorbě pracovních míst, rozvoji vzdělávání i dopravní infrastruktury.

„Musíme bojovat proti pašeráckým skupinám a zaměřit se na to, aby mladí lidé neriskovali své životy a životy svých dětí nebezpečnou cestou do Evropy," dodal s tím, že chce úzce spolupracovat s budoucím eurokomisařem pro vnitřní záležitosti a migraci Magnusem Brunnerem.

Francouzský europoslanec Mounir Satouri z frakce Zelených se Síkely zeptal na dohodu o nerostných surovinách mezi EU a Rwandou, která je podle mnohých kontroverzní.

Podle Satouriho africká země vyváží mnohem více produktů, než by na základě svých zásob fyzicky mohla, a budoucí eurokomisař by měl tuto dohodu přezkoumat, v oblasti rovněž dochází k porušování lidských práv.

„Podle mých informací není situace tak dramatická," reagoval Síkela s tím, že situaci ale určitě prověří. Další dotazy se týkaly i práv žen, menšin, domorodého obyvatelstva či zdravotně postižených v partnerských zemích. Český kandidát několikrát slíbil, že do veškeré komunikace zapojí mnohem více právě členy Evropského parlamentu.