Konference COP26 po dvou týdnech končí, čeká se na dohodu o výsledcích jednání

Poslední verze dohody vyzývá země, aby urychlily postupné vyřazování výroby energie z uhlí bez použití jakýchkoli technologií ke snížení emisí oxidu uhličitého a neefektivních dotací na fosilní paliva. Předchozí návrh apeloval na země, aby „urychlily postupné vyřazování uhlí a dotací na fosilní paliva“.

Přestože se návrh možná ještě změní, drobná změna formulace podle AP naznačuje posun od bezpodmínečných požadavků, proti kterým protestovaly některé země vyvážející fosilní paliva.

Otázka, jak řešit pokračující využívání fosilních paliv odpovědných za velkou část globálního oteplování, byla jedním z klíčových bodů dvoutýdenních rozhovorů. Podle vědců je k udržení globálního oteplování na 1,5 stupně Celsia oproti industriální úrovni třeba ukončit využívání fosilních paliv co nejdříve.

Výslovné zahrnutí takové výzvy do zastřešující deklarace je však politicky citlivé, a to i pro země jako je Saúdská Arábie, které se obávají, že dalším cílem může být ropa a plyn.

