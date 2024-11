Trump získal všech sedm klíčových států. V prezidentských volbách porazil Harrisovou i v Arizoně

Republikán Donald Trump porazil v amerických prezidentských volbách podle projekcí svou demokratickou soupeřku Kamalu Harrisovou i ve státě Arizona. Zvítězil tak ve všech sedmi klíčových státech. Informují o tom v neděli agentury Reuters a Bloomberg i další média. Washington 6:19 10. 11. 2024 (Aktualizováno: 7:04 10. 11. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamala Harrisová a Donald Trump | Foto: Evelyn Hockstein/ Octavio Jones | Zdroj: Reuters

Donald Trump v Arizoně vyhrál také v roce 2016, v roce 2020 ho však v tomto státě porazil současný prezident Joe Biden.

Arizona patří mezi takzvané kolísavé státy, neboli swing states, jejichž zisk rozhoduje o vítězi amerických voleb. Kromě Arizony patří do skupiny také Georgia, Severní Karolína, Pensylvánie, Michigan, Wisconsin a Nevada.

Trump si již dříve zajistil 270 volitelů potřebných k zisku prezidentského křesla. Po získání Arizony by měl mít celkem 312 volitelů. Jeho soupeřce Kamale Harrisové se jich podařilo získat 226. Úřadu by se měl Trump ujmout 20. ledna.

Sestavování týmu

Trump už jako budoucí prezident postupně dává dohromady svou administrativu. Do ní nehodlá přizvat Nikki Haleyovou ani Mikea Pompea, napsal to na své sociální síti Truth Social. Dodal ale, že si dřívější spolupráce s nimi cení a že by jim rád poděkoval za službu vlasti.

Za předchozí Trumpovy administrativy působila Haleyová jako velvyslankyně u OSN a Pompeo jako ministr zahraničí.

Haleyová byla letos Trumpovým soupeřem v primárkách Republikánské strany. Svůj boj o republikánskou nominaci do prezidentských voleb však v březnu vzdala.

Šlo o očekávaný krok poté, co ji Trump jednoznačně porazil v klíčových primárkách napříč Spojenými státy. Později politička Trumpa ve volbách podpořila, ačkoli ho během primárek kritizovala.

Pompeo, který za předchozí Trumpovy administrativy působil rovněž jako šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA), byl nyní ve zprávách některých médií zmiňován jako možný kandidát na ministra obrany v nové Trumpově administrativě.

V minulosti byl považován rovněž za možného republikánského kandidáta na prezidenta, loni v dubnu však oznámil, že kandidovat nehodlá, upozornila agentura Reuters.