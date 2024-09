Dostál: Zmrazení eurofondů? Způsob, jak Slovensko přesvědčit, že členství v EU je lepší než jiná alternativa

Evropská komise podle agentury Bloomberg připravuje návrh, který může zmrazit eurofondy pro Slovensko ve výši 13 miliard eur (víc než 325 miliard korun). „Nemyslím, že hned poté, co by se objevil oficiální právní názor Evropské komise ohledně slovenské legislativy, že by Robert Fico okamžitě řekl: Ano, my to dáme do pořádku,“ upozorňuje v pořadu Osobnost Plus analytik a výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál. Bratislava/Brusel 21:10 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Analytik a výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Rozběhne se dialog,“ popisuje Dostál situaci, která v takovém případě nastane. A dodává, že o to ostatně Evropská komise v podobných případech vždy usiluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vít Dostál, výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky

„Dialog už běžel i v posledních měsících, kdy se návrh legislativy objevil. Teď vstoupil v platnost a Evropská komise si znovu analyzuje, s čím vším vlastně přichází. Evropská komise je strážcem smluv. Hlídá, že členské státy dodržují, co si dohodnou,“ shrnuje.

Na Slovensku podle agentury Bloomberg Komisi nejvíc vadí zrušení finanční prokuratury a změna v trestním zákoníku, kde došlo ke zmírnění trestu za drobné krádeže, nově jsou jen přestupkem.

„Pravidlem pro každou evropskou zemi je, že chrání finanční zájmy Evropské unie. Protože peníze na Slovensko nepřicházejí odnikud,“ připomíná Dostál. Peníze do fondu obnovy, o které by teď Slovensko mohlo přijít, přichází od daňových poplatníků z členských států.

„Evropa musí fungovat na principu důvěry. Země, které poskytují prostředky na reformy a posílení konkurenceschopnosti jiných částí Evropy, musí mít jistotu, že je s nimi nakládáno v pořádku,“ zdůrazňuje.

To, že bude Evropské unie vymáhat svoje vlastní pravidla, ale zároveň zvyšuje riziko, že se rozštěpí, souhlasí Dostál. A to proto, že část členských zemí má poměrně blízko k Rusku.

Ředitele Asociace pro mezinárodní otázky ale znepokojuje i další možnost vnitřního rozkolu Unie.

Z konzervativců se postupně stává menšina, i proto útočí na liberály a progresivní hodnoty, říká politolog Číst článek

„V Nizozemsku, ve Švédsku, v těch zemích, které dosypávají do evropské kasy, se budou politici obávat, že voliči řeknou: Vy necháváte rozkrádat naše daně? To my radši půjdeme volit někoho, kdo evropské myšlence nedůvěřuje, půjdeme volit extremisty, kteří požadují vystoupení naší země z Unie,“ vykresluje Dostál a dodává:

„Situace není jednoduchá, ale myslím si, že právě proto začne dialog. Je to způsob, jak přesvědčit slovenskou vládu o tom, že členství a dodržování pravidel, které jsou v Unii, je mnohem lepší cesta než jakákoliv jiná alternativa.“

Veřejné investice

Z fondů Evropské unie Slovensko financuje 80 procent svých veřejných investic. „U evropských prostředků je to často tak, že projekty běží, staví se, utrácí. A teprve potom, co má členský stát hotovo, nebo částečně hotovo, jde za Evropskou komisí a žádá proplacení prostředků,“ říká ředitel asociace.

Kvůli omezení fondů by podle Dostála narostl slovenský státní dluh. A došlo by i k omezení investic. Blíží se také přípravy nového dlouhodobého evropského rozpočtu.

„To, jakým způsobem je nakládáno s prostředky teď, i to, jakým způsobem se přistupuje k dodržování všech pravidel, utváří i náladu ohledně budoucí ochoty členských států investovat do všech zemí tak, jak to bylo doposud. Nebo si vybírat prioritní projekty,“ zmiňuje evropské dilema.

Dekarbonizace, inovace a odolnost. Šéfka Komise vyjmenovala kroky k větší konkurenceschopnosti EU Číst článek

Staronová šéfka Komise Ursula von der Leyenová se nyní bude zřejmě zaměřovat na dvě hlavní témata, konkurenceschopnost a bezpečnost, říká Dostál. Evropská unie má podle něj do určité míry možnosti podílet se i na zajištění vojenské bezpečnosti.

„Když se podíváte třeba na vojenskou mobilitu, tak zjistíte, že je potřeba budovat nové cesty, připravovat dopravní infrastrukturu tímto směrem. A dopravní infrastruktura je financována z evropských prostředků,“ upozorňuje.

Očekává také zaměření na civilní připravenost. „V příštím evropském rozpočtu bych čekal velkou provázanost s tématem bezpečnosti stejně jako s konkurenceschopností,“ uzavírá.

Jaký pokrok zaznamenává Evropská unie ve své strategii vůči Rusku? Dá se od Evropské komise v období druhého mandátu Ursuly von der Leyenové očekávat zaměření na fiskální propojení Evropské unie? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v úvodu článku.