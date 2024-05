Euro můžeme jedině doporučit, každý si na to zvykl, vzkazuje Čechům slovenský exposlanec Mikloško

Před 20 lety se členem Evropské unie stalo také Slovensko. „Unie nám pomáhá překonat hranice a dostat se z historického prostoru fyzicky i mentálně. Studenti mohou studovat jinde, lidé cestují – a to i ti, kteří sympatizují s Ruskem,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus bývalý předseda Národní rady Slovenské republiky za Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) František Mikloško. Rozhovor Praha 10:50 1. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Mikloško | Zdroj: TASR / Profimedia

Co dvacet let v Evropské unii Slovensku přineslo? Byly to podobně jako jinde peníze z fondů na výstavby v dopravě, opravy domů a parků, nebo ještě něco jiného?

Vstup do Evropské unie byl poslední velký sen Slovenska po listopadu 1989. Tehdy jsem zažil velké vzepětí a já si myslím, že ten dobrý pocit přetrvává. Z průzkumů veřejného mínění stále více než 60 procent lidí vnímá vstup kladně a pozitivně. Vždy se jedná o peníze, ale v případě Slovenska jde o něco víc.

Evropská unie nám pomáhá překonat hranice a dostat se z historického prostoru nejen fyzicky, ale i mentálně. Studenti mohou studovat jinde, lidé cestují – a to i ti, kteří sympatizují s Ruskem. Považují to za klíčový moment pro další vývoj Slovenska, existencionálně nás to posouvá.

Polský prezident Andrzej Duda zmínil, že v Evropské unii každý den probíhá válka jednotlivých států o jejich zájmy, o které je třeba bojovat. Je to v případě Slovenska podobné?

Slovensko je typicky konzervativní stát a hodně tu rezonují teorie o genderu a různých nařízeních, které přichází z evropských soudů. To vyvolává frustraci a nepokoje, které byly vidět u prezidentských i u minulých voleb do parlamentu. Konzervativní Slovensko si nechává vyvolat pocit ohrožení tradiční rodiny

Náš stát je samozřejmě nejistý kvůli probíhající válce na Ukrajině. Jsme bezprostředním sousedem a narůstá propaganda, která říká, že to není válka, zpochybňuje nezávislost Ukrajiny, podsouvá střet Západu a Ruska o celé pozice na Ukrajině. Propaganda ještě hlásí, že se hraje „vyšší hra o nás bez nás“.

Když ale člověk vyjede na slovenské vesnice, tak vidí, že hodně věcí bylo postaveno z evropských fondů a dotací. Přestože stále existuje pocit, že za komunismu bylo lépe, tak si lidé začínají zvykat na novou atmosféru s Evropskou unií.

Na Slovensku je problémem i to, že v listopadu 1989 jsme ztratili nepřítele. Mít nepřítele je těžké, ale nemít přítele je ještě těžší, protože máte svobodu a musíte něco tvořit. S tím náš stát neustále bojuje. Nejdříve to byli Maďaři, poté Češi z Prahy a nyní jsou to lidé z Bruselu. Mnoho lidí potřebuje nepřítele, aby si obhájili svou frustraci.

Na rozdíl od Česka přijalo Slovensko jednotnou evropskou měnou, euro. V čem Slovensku pomohlo a v čem vidíte hospodářská negativa?

Mít společnou měnu a nebýt vystavený problému, kdy si při každé cestě do zahraniční musíte měnit peníze, tedy kromě Česka, Maďarska a Polska, je psychologicky výborné a každý si na to již zvykl. Podnikatelé tvrdí, že je to nesmírně výhodné, a pokud si můžu dovolit vzkázat zprávu do Čech, tak euro můžeme jedině doporučit.