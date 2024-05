Antivirus: Investovat do kryptoměn? Experti radí vkládat jen tolik, o kolik jsme ochotni přijít

Pokud si pořizujete bitcoin s tím, že rychle zbohatnete, takový nákup nejspíš nedopadne dobře. V oblasti kryptoměn se totiž pohybuje řada podvodníků.

Například Sama Bankmana-Frieda, zakladatele jedné z největší kryptoburz FTX, soud letos v březnu odsoudil na 25 let ve vězení za praní špinavých peněz a podvod. V dubnu pak dostal v rámci dohody s prokurátorem čtyři měsíce vězení i zakladatel kryptoburzy Binance.

V Česku je pak známý případ XiXoio. Loni v prosinci zahájila policie stíhání dvou lidí a jedné firmy za podvod. Obviněným lidem hrozí až deset let vězení. Škodu způsobenou klientům vyčíslila na nejméně 353 milionů korun. Poškozených zákazníků evidovala skoro 3000.

Přitom reklamy na tuto firmu byly běžně k vidění v televizi, na internetu nebo v pražském metru.

Kryptopodvod?

Kryptoměny slibovaly na začátku několik věcí. Že budou alternativou k penězům, u kterých si lidé budou moct platit sami mezi sebou bez zásahu státu nebo centrálních bank a navíc anonymně. Převody peněz měly být levné, právě proto, že odpadnou prostředníci, jako jsou banky.

Za asi patnáct let existence asi nejznámější kryptoměny bitcoinu se ale tyto přísliby nenaplnily. Jen málokde se dá platit kryptoměnami, je to technicky složité, tak moc, že tomu většina lidí nerozumí a nevěří. A navíc jsou převody peněz drahé, takže k malým platbám se kryptoměny nehodí. A transakce většiny kryptoměn lze velmi dobře sledovat.

Kdo bitcoin používá?

Mediální titulky byly plné takzvaného darkwebu a příběhů o nákupu zbraní, drog nebo objednání vraždy, za kterou by se mělo platit v kryptoměně. Ne, že by „kryptem“ nebylo možné platit za nelegální zboží. K takovým případům docházelo a dochází, ale to, kde kriminálníci kryptoměny používají ve velkém, je ransomware, tedy vyděračský virus.

Útočnici napadnou počítač, data na něm zašifrují a za jejich odemčení požadují výkupné. Následně pak použijí bílé koně k tomu, aby kryptoměnu vyměnili na hotovost.

Další, kdo kryptoměny využívá, jsou falešní bankéři. Ti své oběti zmanipulují, aby úspory vložily do bitcoinmatu, a tedy je proměnili na kryptoměnu, a tu jim následně poslali. Jednu takovou mezinárodní skupinu falešných bankéřů teď rozbila česká policie, kromě zabavené hotovosti policisté zajistili i kryptoměny.

Zbohatnou prostředníci

Plno lidí s nimi experimentuje, protože je to zajímavá technologie. A prudce kolísající cena láká spekulanty, kteří by chtěli rychle zbohatnout. Titulky novin tomu pomáhají a zviditelňují rostoucí cenu kryptoměn a příběhy lidí, kteří na nich zbohatli.

Ve chvíli, kdy se cena kryptoměn propadá, už se jim média věnují podstatně méně. Málokdo vydá článek o lidech, kteří investovali své peníze do kryptoměn a nevydělali nic, naopak o peníze přišli.

Spolehlivě zbohatnou především prostředníci. Ti, kteří investice nabízejí, kryptoměny prodávají a případně poskytují nástroje pro práci s nimi.

Na internetu jde najít plno informací o tom, jak kryptoměny fungují, jak se od sebe liší a k čemu jsou určené. Většina expertů ale radí vkládat jen takové částky, o které jsou lidé ochotni přijít. Protože pravděpodobnost ztráty je vysoká.